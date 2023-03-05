رمضان 2023.. أبطال مسلسل الكبير اوى الموسم السابع

نجاح وشهرة كبيرة استطاع النجم أحمد مكي يحققهم عن طريق مسلسل واحد له مكون من 6 أجزاء، نال اعجاب ومحبة مختلف فئات الجماهير لما بتمتع به من طابع كوميدي يفتقده الكثير.

مسلسلات رمضان 2023

مسلسل الكبير اوي يستكمل مكي سلسة أجزاءه بالجزء السابع الذي سوف يعرض ضمن مسلسلات رمضان 2023 ، وذلك مازاد البحث بمحرك "جوجل" من قبل متابعيه عن المسلسل وأبطاله.

ونقدم لكم من خلال هذه السطور أبطال مسلسل الكبير اوى الموسم السابع 2023 الذي سيغرض ضمن سباق مسلسلات رمضان 2023.

أبطال مسلسل الكبير الجزء السابع 2023

أحمد مكي: يقوم بدور الكبير، وجوني، وحزلقوم

رحمة أحمد فرج: تقوم بدور مربوحة زوجة الكبير

هشام إسماعيل: يقوم بدور فزاع

محمد سلام: يقوم بدور هجرس

بيومي فؤاد: يقوم بدور الدكتور ربيع

حسين أبو حجاج: يقوم بدور أشرف

ليلى عز العرب: تقوم بدور سامانثا

سماء إبراهيم الكبيرة فحت: تقوم بدور عمة الكبير

مصطفى غريب: يقوم بدور العترة

حاتم صلاح: يقوم بدور نفادي

عبدالرحمن حسن: يقوم بدور طبازة

محمد جمال قلبظ: يقوم بدور سالم

ضيوف شرف مسلسل الكبير أوي

كمال أبو رية، علاء مرسي، ومحمد محمود، والمسلسل من إخراج أحمد الجندي، وتأليف مصطفى صقر، ومحمد عز الدين​​​​​.​​

الجدير بالذكر أن الفنان أحمد مكي قد كشف عن الملامح الأولى للجزء السابع من مسلسل الكبير أوي الذي يأتي ضمن قائمة مسلسلات رمضان 2023، من خلال كليب ولعانة الذي تم نشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

واستطاع مكي أن يحقق ملايين المشاهدات في ساعات قليلة، و تمثل الكليب في ظهور شخصية الكبير، حيث قام بتقديم نفسه على حصان مثلما فعل في بداية ظهوره في فيلم طير أنت، كما ظهر بجانبه البرومو لعدد من أبطال الجزء السادس مثل مربوحة ونفادي.