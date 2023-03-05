الأحد 05 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

رمضان 2023.. أبطال مسلسل الكبير اوى الموسم السابع

الكبير اوى
الكبير اوى

نجاح وشهرة كبيرة استطاع النجم أحمد مكي يحققهم عن طريق مسلسل واحد له مكون من 6 أجزاء، نال اعجاب ومحبة مختلف فئات الجماهير لما بتمتع به من طابع كوميدي يفتقده الكثير.

مسلسلات رمضان 2023

مسلسل الكبير اوي يستكمل مكي سلسة أجزاءه بالجزء السابع الذي سوف يعرض ضمن مسلسلات رمضان 2023 ، وذلك مازاد البحث بمحرك "جوجل" من قبل متابعيه عن المسلسل وأبطاله.

«ياميش رمضان».. احتياجات مطبخك لعصير فطار شهر الصيام

مسلسلات رمضان 2023.. أبرز 10 جمل في الإعلان الرسمي لمسلسل «سره الباتع»

ونقدم لكم من خلال هذه السطور أبطال مسلسل الكبير اوى الموسم السابع 2023 الذي سيغرض ضمن سباق مسلسلات رمضان 2023.

أبطال مسلسل الكبير الجزء السابع 2023

أحمد مكي: يقوم بدور الكبير، وجوني، وحزلقوم

رحمة أحمد فرج: تقوم بدور مربوحة زوجة الكبير

هشام إسماعيل: يقوم بدور فزاع

محمد سلام: يقوم بدور هجرس

بيومي فؤاد: يقوم بدور الدكتور ربيع

حسين أبو حجاج: يقوم بدور أشرف

ليلى عز العرب: تقوم بدور سامانثا

سماء إبراهيم الكبيرة فحت: تقوم بدور عمة الكبير

مصطفى غريب: يقوم بدور العترة

حاتم صلاح: يقوم بدور نفادي

عبدالرحمن حسن: يقوم بدور طبازة

محمد جمال قلبظ: يقوم بدور سالم

ضيوف شرف مسلسل الكبير أوي

كمال أبو رية، علاء مرسي، ومحمد محمود، والمسلسل من إخراج أحمد الجندي، وتأليف مصطفى صقر، ومحمد عز الدين​​​​​.​​

الجدير بالذكر أن الفنان أحمد مكي قد كشف عن الملامح الأولى للجزء السابع من مسلسل الكبير أوي الذي يأتي ضمن قائمة مسلسلات رمضان 2023، من خلال كليب ولعانة الذي تم نشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

واستطاع مكي أن يحقق ملايين المشاهدات في ساعات قليلة، و تمثل الكليب في ظهور شخصية الكبير، حيث قام بتقديم نفسه على حصان مثلما فعل في بداية ظهوره في فيلم طير أنت، كما ظهر بجانبه البرومو لعدد من أبطال الجزء السادس مثل مربوحة ونفادي.

النجم أحمد محي شهر رمضان أبطال مسلسل الكبير اوى الموسم السابع أبطال مسلسل الكبير الجزء السابع 2023 أحمد مكي يقوم بدور الكبير مسلسلات رمضان 2023

رئيس التحرير

وائل لطفي

حرب الفضاء ضد مصر

الأكثر قراءة

مرتب الدرجة الأولى بعد الزيادة 2023

كلمة قاضى «تمويل الإرهاب» فى محاكمة عائشة الشاطر

القوى العاملة: فرص عمل للشباب بشركة الجيزة للغزل والنسيج بالمنوفية

تأجيل إعادة محاكمة متهم فى «خلية داعش السلام الإرهابية»

فوز مدرس بجامعة أسيوط بجائزة الدكتور يحيى الرخاوى السنوية للحالات الإكلينيكية بالقاهرة

«الرقابة المالية» تشكل لجنة تنسيقية للمجمعة المصرية لتأمين السفر للخارج لتطوير عملها

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء.حمدى البطران

أجانب أحبوا مصر «3»

جمال-أسعد

التدين وبناء الشخصية المصرية

لواء. محسن الفحام

سوريا فى القلب

د.أحمد الخميسى

سعد عبدالرحمن.. العتاب والغفران                                             

د. منى حلمى

طريق مختصر لتجنب العبث واللاجدوى

علي سعدة

نظرة للقطاع الخاص

ماجد حبته

مع وزراء خارجية العشرين

صفاء النجار

الليالى العامرة.. حكايات من دار الأوبرا المصرية «1-3»

صور

السيدة انتصار السيسى تلتقى سيدات مصر الملهمات

الكابتن أحمد حسن يوجه الشكر للرئيس السيسى

الرئيس السيسى يتفقد مدرسة المتفوقين بالمنيا الجديدة

محطة تل أبيب

المزيد

سوريا: نستنكر الممارسات العدوانية الإسرائيلية في الجولان

نتنياهو: تصريحات مدير عام «الوكالة الذرية» حول الملف النووى الإيرانى «بلا قيمة»

للأسبوع التاسع على التوالى.. عشرات الآلاف فى شوارع إسرائيل ضد حكومة نتنياهو