مسلسلات رمضان 2023.. أبرز 10 جمل في الإعلان الرسمي لمسلسل «سره الباتع»

طرحت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، مساء اليوم السبت، الإعلان الرسمي لمسلسل “سره الباتع” والمقرر عرضه ضمن ماراثون مسلسلات شهر رمضان المقبل 2023.

وحقق الإعلان الرسمي لمسلسل “سره الباتع" والذي يضم كوكبة كبيرة من نجوم الفن من مصر والوطن العربي ردود أفعال قوية بين الجمهور عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة واشادوا بهذا العمل التاريخي والذي يستعرض الملحمة التاريخية منذ أيام الحملة الفرنسية على مصر والمقاومة الشعبية ضد الفرنسيين، والعمل مأخوذ عن رواية للكاتب الراحل يوسف إدريس التي تضم 7 قصص.

وترصد “الدستور” في السطور التالية أبرز الجمل التي جاءت في الإعلان الرسمي لمسلسل سره الباتع:

لما الغزاه هجموا على مصر قاملهم السلطان حامد وقالهم والله ما تدخلوا إلا على جثتي.

احنا اتولدنا يابني لاقينا المقام موجود في البلد

بس مافيش سلطان لمصر أسمه حامد

الكلاب كلها طلعت من جحورها

العاركة دي ماتخصناش العاركة دي ياخوانا تخص المماليك

إزاي هنسيب أهل بلدنا يندبحوا قصاد عنينا واحنا ساكتين

الفرنسوين عايزين يهدوا البلد احنا هندافع عنها

لا يوجد ثائرا كبير إلا إذا كان عاشقا كبيرا

كنتوا لازم تسألوا عن الأرض دي قبل ماتيجوا تشوفوا طحنا فيها كام معتدي ودفنا في تروبها كام ظالم

لو مصر اتغيرت هويتها محدش هيعرف يرجعها تاني مصر

أبطال وصناع مسلسل "سره الباتع"

مسلسل "سره الباتع" يضم في بطولته أكثر من ستين نجمًا ونجمة وهم كل من: "أحمد فهمي - أحمد السعدني - حنان مطاوع- ريم مصطفى- حسين فهمي-عمروعبدالجليل - بيومي فؤاد - صلاح عبدالله- أحمد وفيق -هالة صدقي - نجلاء بدر- منة فضالي- أحمد عبدالعزيز - محمود قابيل - عايدة رياض - خالد سرحان - علاء حسني - ناهد رشدي - أيمن عزب -أيمن الشيوي- مفيد عاشور - مجدي فكري- محمد الصاوي -ميسرة- صبري عبدالمنعم - عمر زهران".

ومن النجوم العرب كل من: "شمس الكويتية - التونسية رانيا التومي - السوري نضال نجم"، والوجوه الشابة كل من: "خالد أنور -هدى الإتربي - ميدو عادل - ألحان المهدي-إسلام حافظ - رشا بن معاوية- شريف حافظ - تسنيم هاني- ميدو ماهر -ألفت عمر- مصطفى درويش - سلمي جلال- عمرو موسي - المطرب مالك".

"سره الباتع" من إخراج خالد يوسف وإنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وشركة سينرجي للإنتاج الفني لمنتجها تامر مرسي وإشراف عام على الإنتاج حسام شوقي.

قنوات عرض مسلسل "سره الباتع"

وأعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عن عرض مسلسل "سره الباتع" عبر قنوات ON الفضائية التي تحمل شعار "شهر الفرحة" وقناة الحياة الفضائية وذلك خلال شهر رمضان المقبل 2023.