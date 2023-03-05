الأحد 05 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

رئيس حى غرب المنصورة: إعدام أغذية فاسدة وتحرير محاضر خلال حملة خماسية

جانب من الحمله
جانب من الحمله

شنت رئاسة حى غرب المنصورة برئاسة محمد أمين الدمرداش رئيس حى غرب اليوم الأحد حملة مكبرة بالاشتراك مع مديرية الصحة، والتموين، والطب البيطرى، واستهدفت الحملة المنشآت التجارية بمنطقة شارع الترعة.

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وقاد الحملة إلهام نافع مدير التنمية الاقتصادية، وأعضاء اللجنة الخماسية المشكلة من خالد فتحى من التنمية الاقتصادية، ومن الطب البيطرى الدكتور أحمد حمودة، ومن الصحة أحمد يحيى ، ومن التموين سامح شفيق.

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وقامت الحملة بالمرور على المحلات التجارية للتأكد من تطبيق قرار  رئيس مجلس الوزراء بإعلان الأسعار على السلع والمواد الغذائية، وقد أسفرت الحملة عن إعدام ٢٠ زجاجة زبادو وزن ١٥٠ جم ، ٢٧ عبوة زبادي، ٢ كيلو جبن رومي مبشور، ٢٧ عبوة باتيه مولتو ، ٣ كيلو جبن مطبوخ بريزيدون ، ١٥ كيلو زيت طعام مستخدم، وذلك لتغير الخواص الطبيعية للمنتجات.

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كما تمكنت الحملة من تحرير ٤ محاضر عدم تواجد شهادات صحية، وعدد محضر عدم توفر الاشتراطات الصحية.

فيما أكد "رئيس حى غرب المنصورة" على ضرورة التزام جميع أصحاب المنافذ والمحلات التجارية بوضع قائمة بالاسعار مطابقة لأسعار السوق مشدداً علي اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.

حي غرب المنصورة محمد أمين حملة مكبرة مديرية الصحة

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