الأحد 05 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

رئيس شركة مدينة نصر للإسكان: العقار عنصر أساسي في الاستثمار

العقارات
العقارات

كشف المهندس عبدالله سلام، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة مدينة نصر للإسكان والتعمير، أن مجال الاستثمار في العقارات في ظل الظروف الاقتصادية العالمية الراهنة مازال يتمتع بصفة كونه مجال جاذب للاستثمارات.

وقال خلال حواره تليفزيوني، إن مجال العقارات يلبي احتياج أساسي، لدى كافة الشعوب، ولهذا لا تتأثر بأزمات اقتصادية أو زيادة تضخم ما في أي دولة.

وتابع: «الناس مش هتبطل تسكن او تعيش داخل عقارات، وكلمة احتياج أساسي لأي سلعة تفي بكونها لا تتأثر بأي معوقات اقتصادية».

وواصل: «يبقى العقار عنصر أساسي في الاستثمار، في أي دولة بالعالم، ويخرج منه مشتقات استثمارية أخرى، مثل صناديق الاستثمار»، مؤكدا أنه استثمار ملموس على أرض الواقع.

وتابع: «الاستثمار في مجال العقارات له أصول نستند عليها وطلب دائم نظرا للاحتياج إليه، لذا من الصعب القول إنه يتأثر بالأوضاع الاقتصادية العالمية مهما ساءت».

شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير الاستثمار في العقارات الظروف الاقتصادية العالمية قطاع العقارات الاقتصاد العالمي

رئيس التحرير

وائل لطفي

حرب الفضاء ضد مصر

الأكثر قراءة

مرتب الدرجة الأولى بعد الزيادة 2023

كلمة قاضى «تمويل الإرهاب» فى محاكمة عائشة الشاطر

تأجيل إعادة محاكمة متهم فى «خلية داعش السلام الإرهابية»

القوى العاملة: فرص عمل للشباب بشركة الجيزة للغزل والنسيج بالمنوفية

رئيس جامعة بني سويف يفتتح فعاليات المؤتمر العلمي «الابتكارات العلمية والصناعة»

فوز مدرس بجامعة أسيوط بجائزة الدكتور يحيى الرخاوى السنوية للحالات الإكلينيكية بالقاهرة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء.حمدى البطران

أجانب أحبوا مصر «3»

جمال-أسعد

التدين وبناء الشخصية المصرية

لواء. محسن الفحام

سوريا فى القلب

د.أحمد الخميسى

سعد عبدالرحمن.. العتاب والغفران                                             

د. منى حلمى

طريق مختصر لتجنب العبث واللاجدوى

علي سعدة

نظرة للقطاع الخاص

ماجد حبته

مع وزراء خارجية العشرين

صفاء النجار

الليالى العامرة.. حكايات من دار الأوبرا المصرية «1-3»

صور

السيدة انتصار السيسى تلتقى سيدات مصر الملهمات

الكابتن أحمد حسن يوجه الشكر للرئيس السيسى

الرئيس السيسى يتفقد مدرسة المتفوقين بالمنيا الجديدة

محطة تل أبيب

المزيد

سوريا: نستنكر الممارسات العدوانية الإسرائيلية في الجولان

نتنياهو: تصريحات مدير عام «الوكالة الذرية» حول الملف النووى الإيرانى «بلا قيمة»

للأسبوع التاسع على التوالى.. عشرات الآلاف فى شوارع إسرائيل ضد حكومة نتنياهو