رئيس شركة مدينة نصر للإسكان: العقار عنصر أساسي في الاستثمار

كشف المهندس عبدالله سلام، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة مدينة نصر للإسكان والتعمير، أن مجال الاستثمار في العقارات في ظل الظروف الاقتصادية العالمية الراهنة مازال يتمتع بصفة كونه مجال جاذب للاستثمارات.

وقال خلال حواره تليفزيوني، إن مجال العقارات يلبي احتياج أساسي، لدى كافة الشعوب، ولهذا لا تتأثر بأزمات اقتصادية أو زيادة تضخم ما في أي دولة.

وتابع: «الناس مش هتبطل تسكن او تعيش داخل عقارات، وكلمة احتياج أساسي لأي سلعة تفي بكونها لا تتأثر بأي معوقات اقتصادية».

وواصل: «يبقى العقار عنصر أساسي في الاستثمار، في أي دولة بالعالم، ويخرج منه مشتقات استثمارية أخرى، مثل صناديق الاستثمار»، مؤكدا أنه استثمار ملموس على أرض الواقع.

وتابع: «الاستثمار في مجال العقارات له أصول نستند عليها وطلب دائم نظرا للاحتياج إليه، لذا من الصعب القول إنه يتأثر بالأوضاع الاقتصادية العالمية مهما ساءت».