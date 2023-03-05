الإندبندنت: نقص الغذاء يصل لأطفال المدارس ومخاوف من تهديد الأمن الغذائى البريطانى

أكدت صحيفة "إندبندنت" البريطانية أن ملايين التلاميذ يواجهون خسارة في الفواكه والخضروات الطازجة بعد أن أثر نقص الغذاء في المملكة المتحدة على وجبات الغداء المدرسية.



وتابعت أن مقدمي الوجبات المدرسية يقولون إن عناصر مثل الخس والطماطم والخيار هي من بين العناصر غير الموجودة في قوائم طعام التلاميد بسبب النقص الشديد والتكاليف غير القابلة للتحمل.

الأزمة البريطانية تهدد الأمن الغذائي



وأضافت الصحيفة أن هناك قلقا بين الوزراء بشأن المشكلة حتى إنهم يعملون مع المدارس لمحاولة تقليل تأثيرها، ويأتي ذلك بعد أن أفاد المستهلكون بأن أرفف الفواكه والخضروات أصبحت شبه فارغة، ما أثار مخاوف بشأن مستقبل الأمن الغذائي في بريطانيا.

قالت شركة Caterlink للوجبات المدرسية، والتي تقدم أكثر من مليون وجبة أسبوعيًا إلى 1300 مدرسة، إن بعض السلع الطازجة لن تكون متاحة لمدة أسبوعين اعتبارًا من 1 مارس.

وأضافت أن البصل والباذنجان والفلفل الطازج غير متوفر بالإضافة إلى باقي مكونات السلطة بسبب ظروف الزراعة السيئة الناجمة عن الجفاف في الصيف الماضي ودرجات الحرارة الباردة الأخيرة في المملكة المتحدة وأوروبا.

وأضافت الرسالة: "يشهد بعض المزارعين انخفاضًا بنسبة 30-40٪ في العائد القابل للاستخدام".

قال نيل فولر، مدير Caterlink "نعاني من نقص في السلع وزيادة في تكاليف شراء بعض الفواكه والخضروات الطازجة، نواصل العمل لضمان حصول جميع المدارس على الفاكهة والخضروات كجزء من خيارات القائمة المتوازنة".

قالت شركة Sodexo، التي تقدم خدماتها لـ500 مدرسة ابتدائية وثانوية في جميع أنحاء المملكة المتحدة وأيرلندا، إنهم أُجبروا على تعديل قوائم الطعام باستخدام الفواكه والخضروات المجمدة والمعلبة.



في إشارة إلى أسعار الطاقة، قال ستيفن هوكينز، العضو المنتدب Sodexo: "مثل العديد من محلات السوبر ماركت ومقدمي خدمات الطعام في المملكة المتحدة فإننا نعاني أيضًا حاليًا من نقص في بعض أصناف الفاكهة والخضروات، وخاصة الطماطم والخيار، بسبب صعوبة البقالة في تحمل نفقاتها، بعد صعوبة تسخين الدفيئات الزراعية بسبب ارتفاع أسعار الطاقة ".



أكدت الصحيفة البريطانية، أن مجموعة من القضايا أدت إلى نقص في الفاكهة والخضروات، بما في ذلك مزيج من مشاكل الطقس المتطرفة ومشاكل النقل في المملكة المتحدة وإفريقيا وأوروبا.