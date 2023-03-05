سورية فى القلب

شهدت الدبلوماسية المصرية مؤخراً تحركات غير مسبوقة على كافة الأصعدة السيادية والسياسة والأقتصادية وجميعها تؤكد ان الدولة المصرية لها الدور الريادى المؤثر فى المنطقة العربية بصفة خاصة وعلى الساحة الدولية بصفة عامة.

إلا أن اتصال الرئيس/ عبد الفتاح السيسى بالرئيس السورى/ بشار الأسد فى اعقاب ذلك الزلزال المدمر الذى اصاب الشمال السورى ثم زيارة رئيس مجلس النواب/ حنفى جبالى ضمن وفد البرلمان العربى واخيراً تلك الزيارة المهمه التى قام بها وزير الخارجية/ سامح شكرى شكلت منعطفاً بالغ الأهمية يدفع بالسياسة المصرية ان تتعلق بها قلوب العرب ويجدون فيها ذلك الأخ الأكبر الذى طالما كان فى المقدمة لأغاثة اى دولة عربية تتعرض لاى أزمة أو طارئ أو اعتداء خارجى حتى ترد عنه ذلك بكل التجرد والعروبية الموجودة لدينا منذ الأزل .

كان الموقف المصرى تجاه الشقيقة سورية سبباً فى أن يعيد المجتمع الدولى النظر فى مواقفة السياسيه تجاهها ويدرس إتخاذ قرارات إنسانية لمعاونة الشعب السورى بغض النظر عن الموقف الدولى تجاه النظام الحاكم هناك.

شاءت الظروف ان التحق بالعمل بالسفارة المصرية فى دمشق لعددة سنوات عاصرت فيها الفترة الأخيرة من حكم الرئيس الراحل / حافظ الأسد والفترة الأولى من رئاسة/ بشار الأسد وقد شاهدت بنفسى تلك المحبة التلقائية لكل ما هو مصرى فقط لمجرد انه مصرى الجنسية وتلك المعاملة المتميزة التى يختص بها المواطن السورى شقيقة المصرى دون سابقة معرفة .. لعل ذلك هو ما كان السبب الرئيسى لمعاملة الشعب السورى الأصيل للمهاجرين السوريين الذين تركوا بلادهم إبان الحرب الأهلية السورية عام 2011 ونزحوا الى مصر بالملايين حيث وجدوا الأمن والأمان بها وبدأو فى ممارسة نشاطهم التجارى كما لو كانو فى بلادهم وحققوا نجاحات كبيرة حيث اصبحت المصانع والمطاعم السورية محل أنظار المصريين من جميع الأعمار خاصة الشباب بل ان هناك العديد من تلك المصانع تقوم بتشغيل عشرات المصريين لديهم فلا تستطيع التفرقة بين المصرى والسورى فى هذه الأماكن ... ومن الواضح ان الرئيس/ بشار الأسد يثمن ذلك تماماً خاصة عندما نوه الى ان مصر لم تعامل السوريين الذين استقروا فيها كلاجئين بل احتضنهم الشعب المصرى فى جميع المناطق مما يؤكد على عمق الروابط التى تجمع بين الشعبيين والأصالة التى يمتلكها الشعب المصرى ووجه الشكر الى مصر وشعبها العظيم على استضافة وحسن معاملتهم للسوريين النازحين اليها كأشقاء...

وعلى الرغم من أن الأتصال الذى قام به الرئيس/ عبد الفتاح السيسى و تلك الزيارات التى تمت من قبل المسئولين المصريين الى سورية تحمل طابعاً إنسانياً بالدرجة الأولى إلا انها فتحت المجال لإعادةالنظر فى العلاقات العربية - العربية بشكل عام والعلاقات المصرية – السورية بشكل خاص بحسبان ان ذلك يعتبر مطلباً شعبياً دائماً الا ان الموقف المصرى الرسمى يتميز بالأتزان وعدم الأندفاع الى الأعلان عن موقف سياسى داعم للنظام السورى حيث أن الأنقسام السياسى الداخلى فى سوريه مازال هو سيد الموقف لانه فصل بين ابناء الشعب الواحد حتى فى وقت الزلزال... الا ان ذلك الموقف الأنسانى يقيناً من الممكن ان يكون مدخلاً لتحسين العلاقات بين سورية ودول العالم المختلفة وفى مقدمتها الدولة المصرية.

الواقع انه لا توجد خلافات مباشرة بين القاهرة ودمشق فى اى قضية من القضايا التى تتعلق بالأمن القومى العربى بل بالعكس فان النظام السورى حالياً يقوم بتوجيه ضربات أمنية متلاحقة لعناصر تنظيم داعش الذى يتواجد فى بعض المحافظات السورية مثل محافظة إدلب والحسكة وحققت نجاحات كبيرة فى القضاء على اعداداً كبيرة منهم واحتواء عائلاتهم ومحاولة دمجهم مره اخرى فى المجتمع السورى المعتدل وهى ذات السياسة التى تنتهجها مصر تجاه العناصر المتطرفة التى يتم القضاء عليها أو إيداعها فى المؤسسات العقابية بيد أن مصر بحكم وضعها السياسى الدولى ترى ان اعادة العلاقات الكاملة مع سورية يجب ان يتوازى مع تغيير رؤية المجتمع الدولى للنظام السورى الحاكم حالياً... ومن هنا فاننى على يقين ان مصر سوف تكون من أولى الدول التى سوف تعيد علاقتها الكاملة مع سورية .. أما عن تلك العلاقات التى تربط شعبى الدولتين المصرية والسورية فهى علاقات تاريخية مرتبطة باحلام الوحدة العربية وانتصارات اكتوبر 1973 وبالفن العربى الأصيل والمطاعم والمصانع التى يعمل فيها المصرى بجانب شقيقة السورى وذلك الأحترام الذى يلقاه المواطن السورى وهو يقيم فى بلده الثانى مصر معززاً مكرماً وهو ما يجعلنا نأمل أن تعود سورية فى احضان الوطن العربى بعد إعادة ترتيب بيتها من الداخل بما يحقق العدالة والمساواه بين افراد شعبها بالكامل ... ودائماً سورية فى قلب كل مصرى.. وتحيا مصر..