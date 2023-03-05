الأحد 05 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

المشدد 5 سنوات لـ4 متهمين بسرقة دراجة بخارية بالشرقية

متهمين
متهمين

قضت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، بمعاقبة 4 متهمين بالسجن المشدد 5 سنوات، لقيامهم بسرقة الدراجة البخارية " التوك توك" من قائدها تحت السلاح بنطاق مركز ههيا.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد عبدالكريم، رئيس المحكمة، والمستشار الدكتور مصطفى بلاسى، رئيسًا بالمحكمة، وعضوية المستشارين أحمد سمير سليم، والمستشار سامح لاشين، وأمانة سر محمد فاروق وأحمد غريب.

بداية الواقعة  عندما أحال المحامى العام لنيابات شمال الشرقية، كل من " أ . م  " و" م . ا  " و" أ . ر " و" ر . ع " للمحاكمة الجنائية.

وكشفت أمر الاحالة، قيام المتهمين بنطاق مركز ههيا، بسرقة منقولات المجنى عليه “ م .ا ”  عامل زراعى، مقيم مركز ههيا، أثناء استقلاله الدراجة البخارية التوك توك خاصته، استوقفه المتهمين شاهرين سلاح نارى بندقية خرطوش وأسلحة بيضاء سنجة وسيف ومطواة، مهددين إياه وتمكنوا من تلك الوسيلة القسرية من شل مقاومته وسرقة المنقولات منه والدراجة البخارية.

توصلت التحريات السرية التى قام بها ضباط مباحث مركز شرطة ههيا، إلى صحة الواقعة، وتم تحديد المتهمين وعقب تقنين الإجراءات القانونية تم إحالتهم من قبل النيابة العامة إلى محكمة جنايات الزقازيق التى أصدرت حكمها المتقدم.

محكمة جنايات الزقازيق السجن المشدد الدراجة البخارية التوك توك المستشار محمد عبدالكريم

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