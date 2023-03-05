القبض على 3 أشخاص بينهم مصاب بطلق نارى فى مشاجرة بسوهاج

سيطرت الأجهزة الأمنية بدائرة مركز شرطة المراغة شمالى محافظة سوهاج على مشاجرة بناحية قرية الغريزات وضبط 3 مواطنين من بينهم 2 مصابين بإصابات متفرقة بالجسم، تم تعيين الخدمات الأمنية اللازمة بمكان المشاجرة وتم نقل أحد المصابين للمستشفى الجامعى لتلقى العلاج.

البداية بتلقي اللواء مساعد الوزير مدير أمن سوهاج بلاغا من نائبه لقطاع الشمال بوجود مشاجرة ومصابين بدائرة مركز شرطة المراغة وتم ضبط المشاركين فيها.

كشفت التحريات التى أشرف عليها اللواء مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد رئيس مباحث المديرية والعميد رئيس فرع بحث الشمال والمقدم رئيس وحدة مباحث مركز شرطة المراغة بوجود مشاجرة ومصابين بناحية الغريزات دائرة مركز المراغة بين "طرف أول عامل بأجر مصاب "بطلق نارى بالركبة اليسرى" وتم نقله لمستشفى سوهاج الجامعي.

وبين "طرف ثان عامل بأجر، وعمه مزارع مصاب "كدمات متفرقة بالجسم" الطرفان يقيمان بذات الناحية تم ضبط طرفى المشاجرة وبحوزة الأول من الطرف الثانى فرد روسى محلى الصنع وتبادلا الاتهامات فيما بينهما بتعدى كلًا منهما على الآخر بالضرب وإتهم الطرف الأول الأول من الطرف الثانى بإطلاق عيار من سلاح نارى كان بحوزته مما نتج عنه إصابته المشار إليها بسبب خلاف على ملكية قطعة أرض زراعية تم التحفظ على المتهم والسلاح المستخدم فى الواقعة وتم تحرير المحضر اللازم واخطرت النيابة العامة التى تولت التحقيق فى الواقعة.