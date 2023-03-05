الأحد 05 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

نائب جمهورى للديمقراطيين: ستحاسبون على دعم بايدن

بايدن
بايدن

فتح النائب الجمهوري «تيد كروز» النار على الديمقراطيين مشككًا في اختيارات الرئيس الأمريكي جو بايدن، للوزراء والمسئولين، مؤكدًا أن دعم الديمقراطيين لبايدن في عام 2024 في انتخابات الرئاسة الأمريكية المقبلة سوف يتحملون تبعاته وسوف يحاسبهم الشعب الأمريكي.

واستهدف السيناتور تيد كروز، جمهوري من تكساس، اختيارات الرئيس بايدن لمجلس الوزراء وأصدر تحذيرًا لأعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين الموجودين في الاقتراع في عام 2024 بأن دعمهم لإدارة بايدن وأولئك الذين يرشحهم للخدمة في بعض الأدوار ستبقى تحت المراقبة من قبل الناخبين.

وقال للشبكة الأمريكية فوكس نيوز: "لقد كان أمرًا مذهلًا الجمع بين وضع أشخاص ليس لديهم الخبرة للقيام بالمهمة، ووضع أشخاص غير أكفاء في أماكنهم، وترشيح أشخاص لأنهم يحملون أيدلوجية مشابهة مع الحزب الديمقراطي".

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النائب الجمهوري الديموقراطيين جو بايدن مغربية اختيارات الرئيس الأمريكي انتخابات الرئاسة الأمريكية دعم الديموقراطيين

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