نائب جمهورى للديمقراطيين: ستحاسبون على دعم بايدن

فتح النائب الجمهوري «تيد كروز» النار على الديمقراطيين مشككًا في اختيارات الرئيس الأمريكي جو بايدن، للوزراء والمسئولين، مؤكدًا أن دعم الديمقراطيين لبايدن في عام 2024 في انتخابات الرئاسة الأمريكية المقبلة سوف يتحملون تبعاته وسوف يحاسبهم الشعب الأمريكي.

واستهدف السيناتور تيد كروز، جمهوري من تكساس، اختيارات الرئيس بايدن لمجلس الوزراء وأصدر تحذيرًا لأعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين الموجودين في الاقتراع في عام 2024 بأن دعمهم لإدارة بايدن وأولئك الذين يرشحهم للخدمة في بعض الأدوار ستبقى تحت المراقبة من قبل الناخبين.

وقال للشبكة الأمريكية فوكس نيوز: "لقد كان أمرًا مذهلًا الجمع بين وضع أشخاص ليس لديهم الخبرة للقيام بالمهمة، ووضع أشخاص غير أكفاء في أماكنهم، وترشيح أشخاص لأنهم يحملون أيدلوجية مشابهة مع الحزب الديمقراطي".