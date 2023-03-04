السبت 04 مارس 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

«ورم سرطانى».. هل تؤثر صحة الرئيس بايدن على صلاحيته لقيادة أمريكا؟

بايدن
بايدن

عرضت فضائية "القاهرة الإخبارية"، تقريرًا عن صحة الرئيس الأمريكي جو بايدن. 

وقال التقرير إن الحديث عن صحة الرئيس بايدن يعود مرة أخري في تخطيط يخدم مصلحة المشككين في قدرته على القيام بمهام الرئاسة الأمريكية.

وأضاف أن رسائل الأطباء المطمئنة لن تبدد المخاوف من صلاحية قيادة بايدن للولايات المتحدة، فمنذ فوزه في الرئاسة على منافسة ترامب لم يتوقف الجدل حول صحته، والذي نجح في إقناع الناخب الأمريكي ببرنامجه الانتخابي نتيجة سنوات من الخبرة في خدمة الولايات المتحدة.

ويعاني الرئيس الأمريكي جو بايدن من ورم سرطاني في الصدر، لكن هذا المرض لم يلفت انتباه الناخب الأمريكي حتي مع كبر سنه.

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