وكيل «صحة مطروح» يتابع موقف تطوير مستشفى الصدر والحميات

اجتمع الدكتور مبروك سالم، وكيل وزارة الصحة بمطروح، مع اللجنة المشكلة لمتابعة أعمال التطوير بمستشفى الصدر والحميات بمدينة مرسى مطروح.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، واللواء خالد شعيب محافظ مطروح.

ووجه وكيل صحة مطروح للجنة بمتابعة أعمال التطوير والتأسيس بمستشفى الصدر والحميات، والوقوف على معدلات التنفيذ والاطمئنان على كونها تسير وفق البرنامج الزمني المقرر، وكذلك العمل على إزالة أية معوقات قد تستجد.

وشدد وكيل صحة مطروح على الالتزام بتطبيق معايير الجودة والاعتماد وسياسات مكافحة العدوى خلال التنفيذ لتأهيل المنشآت الصحية وضمان مطابقتها للمعايير وجاهزيتها حال الانضمام إلى منظومة التأمين الصحي الشامل ووفقًا للجدول الزمنى الموضوع.