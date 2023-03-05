استمرار التظاهرات الإسرائيلية لليوم التاسع على التوالى

قدمت قناة "القاهرة الإخبارية"، تقريرًا عن الأوضاع في فلسطين والمظاهرات بتل أبيب ضد حكومة نتنياهو والإصلاحات القضائية.

وقالت ولاء السلامين، مراسلة قناة "القاهرة الإخبارية"، من رام الله، خلال مداخلة عبر "سكايب"، لبرنامج "هذا المساء"، مع الإعلامي محمد عبدالرحمن، إنه لا يزال عدد من المستوطنين يتظاهرون ببلدة حوارة بمدينة نابلس، بعد حرق المنازل والمركبات الفلسطينية.

وأكدت أن الاحتجاجات الإسرائيلية مستمرة لليوم التاسع بتل أبيب، ضد نتنياهو وفي القدس رفضًا لحكومته والإصلاحات القضائية التي تهدد حل الدولتين.

وأشارت إلى أن بعض المحللين الإسرائيليين يقولون إن إسرائيل ستصبح غير ديمقراطية وبعزلة تامة على أرض الواقع إذا طبق فيها هذه الإصلاحات القضائية، موضحة أن 6 دول أوروبية حثت إسرائيل على التراجع عن بناء وحدات استيطانية.

نتنياهو يأمر ببناء مستوطنات في الضفة الغربية رغم اجتماع العقبة

وتابعت، أن نتنياهو أمر ببناء مستوطنات في الضفة الغربية على الرغم من أن اجتماع "العقبة" أكد على عدم إقامة أي مستوطنات لمدة 6 أشهر وهذا نجاح للدبلوماسية الفلسطينية ولكن على أرض الواقع فإن إسرائيل تقوم بسلب ونهب الأراضي الفلسطينية بحجة أنها غير مرخصة وأنها تعود لمجهولين، مؤكدة أن كل ما تشهدة الأراضي الفلسطينية هو انتهاك واضح للأراضي الفلسطينية.