الأحد 05 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

مدرب القطن الكاميرونى: خسرنا أمام الفريق الأفضل فى إفريقيا

مدرب القطن الكاميروني
مدرب القطن الكاميروني

تحدث هامان جابرييل المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي القطن الكاميروني، عقب مواجهة فريقه أمام الأهلي التي جمعت الفريقين اليوم.

وتعرض القطن الكاميروني للخسارة أمام الأهلي بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعت الفريقين بالجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وقال جابرييل في تصريحات عقب المباراة: "كانت مباراة صعبة للغاية أمام الفريق الأفضل في إفريقيا".

وأضاف: "حاولنا تحقيق الفوز واللعب بشكل أفضل، لكننا واجهنا فريقًا كبيرًا اسمه الأهلي".

وأردف مدرب القطن: "نواصل التحضير والعمل للمستقبل وتقديم كل ما لدينا في المباريات المقبلة".

وأتم: "بكل تأكيد سنلعب كل مباراة مقبلة من أجل الفوز، وتنتظرنا مواجهة الهلال وسنلعبها من أجل الانتصار".

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