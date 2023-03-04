حورية فرغلى: عملت 27 عملية جراحية فى 8 سنين

كشفت الفنانة حورية فرغلي، عن تطور حالتها الصحية، وحقيقة تعرضها لمواقف وأزمات إنسانية صعبة.

وقالت خلال مداخلة هاتفية لفضائية "مساء DMC"، مع الإعلامية إيمان الحصري، والمُذاع عبر فضائية "DMC"، مساء اليوم السبت: "حالتي الصحية زي الفل حاليًا".

وأضافت "فرغلي": "من سنتين كنت عاوزة أموت بسبب ظروف كورونا ومكنتش بعرف أشم أي حاجة".

وتابعت: "أستطيع شم الروائح المختلفة حاليًا وتتبقي عملية واحدة في الأنف لكن ليست عاجلة"، موضحة أنها أجرت 27 عملية جراحية خلال 8 سنوات.

وأكملت: "مبسوطة بنفسي جدًا في الوقت الحالي ولا أهتم بتعليقات الناس، والإنسان اللى هرتبط بيه هيحبني بكل طريقتي وحياتي".

وأردفت: "طلعت من تجربة المرض متلخبطة وجالي اكتئاب وكنت حاسة إننا في منطقة سوداء".