الأحد 05 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

فى شهر المرأة.. كيفية الوقاية من مرض سرطان الثدى «بعبع النساء»

سرطان الثدى
سرطان الثدى

حددت هيئة الأمم المتحدة شعار الاحتفال باليوم العالمي للمرأة هذا العام 2023 بـ"كسر التحيز" لدعم فكرة أن يكون العالم خاليًا من التحيز والصور النمطية والتمييز، ويدعو إلى مساواة المرأة بالرجل ويجعل ذلك واجبًا فرديًا كما هو واجب جماعي.

لا يوجد أفضل من الاهتمام بالصحة، ولعل أشهر الأمراض التي تهدد النساء، هو سرطان الثدي، حيث يمكن أن تؤثر العديد من العوامل على مدى العمر على خطر الإصابة بسرطان الثدي.

وأشار الأطباء بموقع « cdc» أنه لا يمكنك تغيير بعض العوامل، مثل التقدم في السن أو تاريخ عائلتك، ولكن يمكنك المساعدة في تقليل خطر الإصابة بسرطان الثدي من خلال الاهتمام بصحتك، ففي السطور التالية يرصد الخبراء نصائح للوقاية من الإصابة بسرطان الثدي.

txt

الوقاية من سرطان عنق الرحم في ندوة بجامعة بنها

الحفاظ على الوزن

من السهل تجاهل ذلك لأنه يقال كثيرًا، لكن الحفاظ على وزن صحي مهم للجميع، حيث يمكن أن تؤدي زيادة الوزن إلى زيادة خطر الإصابة بالعديد من أنواع السرطان المختلفة، بما في ذلك سرطان الثدي، خاصة بعد انقطاع الطمث.

 

النشاط البدني

تعتبر التمارين الرياضية من العادات الصحية للوقاية بمرض السرطان، فالنساء اللاتي يمارسن الرياضة لمدة 30 دقيقة على الأقل في اليوم أقل عرضة للإصابة بسرطان الثدي، كما أن التمرين المنتظم هو أيضًا أحد أفضل الطرق للمساعدة في السيطرة على الوزن.

 

تناول الفواكه والخضروات

يمكن أن يساعد النظام الغذائي الصحي في تقليل مخاطر الإصابة بسرطان الثدي، لذا حاول أن تأكل الكثير من الفاكهة والخضار، بالإضافة إلى الامتناع عن شرب الكحول.

 

الإقلاع عن التدخين

بالإضافة إلى العديد من المخاطر الصحية الأخرى، يسبب التدخين ما لا يقل عن 15 نوعًا من أنواع السرطان المختلفة بما في ذلك سرطان الثدي، فإذا كنت تدخن فحاول الإقلاع عن التدخين في أسرع وقت ممكن. ل

txt

المبادرة الرئاسية لصحة المرأة: أكثر من 4,5 مليون سيدة استجبن لمبادرة الكشف عن سرطان الثدى

تجنبي حبوب منع الحمل بعد سن الـ 35

حبوب منع الحمل لها مخاطر وفوائد، فكلما كانت المرأة أصغر سنًا، قلت المخاطر، فأثناء تناول النساء حبوب منع الحمل، يزداد خطر الإصابة بسرطان الثدي بشكل طفيف. 

كما أن هذا الخطر يزول بسرعة بعد التوقف عن تناول حبوب منع الحمل، فيما يزداد خطر الإصابة بالسكتة الدماغية والنوبات القلبية أيضًا أثناء تناول حبوب منع الحمل  خاصةً إذا كانت المرأة تدخن.

كيفيه الوقاية من مرض سرطان الثدي الإحتفال باليوم العالمي للمرأة الإصابة بسرطان الثدي انواع السرطان سرطان الثدي الفواكه والخضروات الكشف عن سرطان الثدي

رئيس التحرير

وائل لطفي

حرب الفضاء ضد مصر

الأكثر قراءة

مرتب الدرجة الأولى بعد الزيادة 2023

ياسمين الخطيب بإطلالة جديدة بفستان أبيض

فى شهر المرأة.. كيفية الوقاية من مرض سرطان الثدى «بعبع النساء»

بعد 50 عامًا على فراقه.. شريفة فاضل ترحل إلى جوار «البطل»

«نهاية العالم كما نألفه» على طاولة قصر ثقافة الشاطبى بالإسكندرية

بعد زيادة الحد الأدنى للأجور.. جدول المرتبات الجديد 2023

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

سعد عبدالرحمن.. العتاب والغفران                                             

د. منى حلمى

طريق مختصر لتجنب العبث واللاجدوى

علي سعدة

نظرة للقطاع الخاص

ماجد حبته

مع وزراء خارجية العشرين

صفاء النجار

الليالى العامرة.. حكايات من دار الأوبرا المصرية «1-3»

مؤمن المحمدي

صالح عبد الحى

د. محمد عفيفي

فبراير القصير المكير «2-2»

ماجد حبته

المنيا القديمة.. والجديدة

صور

الكابتن أحمد حسن يوجه الشكر للرئيس السيسى

الرئيس السيسى يتفقد مدرسة المتفوقين بالمنيا الجديدة

الرئيس السيسى يتفقد مكتبة «حياة كريمة» داخل مركز شباب المعصرة

محطة تل أبيب

المزيد

إصابة طفل فلسطينى برصاص قوات الاحتلال بمخيم العروب شمال الخليل

عاصفة استنكار دولى ضد تصريحات عنصرية بمحو قرية حوارة الفلسطينية

مسؤولة أممية تطالب بالتحقيق فى انتهاكات قوات الاحتلال بالأراضي الفلسطينية