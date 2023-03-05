فى شهر المرأة.. كيفية الوقاية من مرض سرطان الثدى «بعبع النساء»

حددت هيئة الأمم المتحدة شعار الاحتفال باليوم العالمي للمرأة هذا العام 2023 بـ"كسر التحيز" لدعم فكرة أن يكون العالم خاليًا من التحيز والصور النمطية والتمييز، ويدعو إلى مساواة المرأة بالرجل ويجعل ذلك واجبًا فرديًا كما هو واجب جماعي.

لا يوجد أفضل من الاهتمام بالصحة، ولعل أشهر الأمراض التي تهدد النساء، هو سرطان الثدي، حيث يمكن أن تؤثر العديد من العوامل على مدى العمر على خطر الإصابة بسرطان الثدي.

وأشار الأطباء بموقع « cdc» أنه لا يمكنك تغيير بعض العوامل، مثل التقدم في السن أو تاريخ عائلتك، ولكن يمكنك المساعدة في تقليل خطر الإصابة بسرطان الثدي من خلال الاهتمام بصحتك، ففي السطور التالية يرصد الخبراء نصائح للوقاية من الإصابة بسرطان الثدي.

الحفاظ على الوزن

من السهل تجاهل ذلك لأنه يقال كثيرًا، لكن الحفاظ على وزن صحي مهم للجميع، حيث يمكن أن تؤدي زيادة الوزن إلى زيادة خطر الإصابة بالعديد من أنواع السرطان المختلفة، بما في ذلك سرطان الثدي، خاصة بعد انقطاع الطمث.

النشاط البدني

تعتبر التمارين الرياضية من العادات الصحية للوقاية بمرض السرطان، فالنساء اللاتي يمارسن الرياضة لمدة 30 دقيقة على الأقل في اليوم أقل عرضة للإصابة بسرطان الثدي، كما أن التمرين المنتظم هو أيضًا أحد أفضل الطرق للمساعدة في السيطرة على الوزن.

تناول الفواكه والخضروات

يمكن أن يساعد النظام الغذائي الصحي في تقليل مخاطر الإصابة بسرطان الثدي، لذا حاول أن تأكل الكثير من الفاكهة والخضار، بالإضافة إلى الامتناع عن شرب الكحول.

الإقلاع عن التدخين

بالإضافة إلى العديد من المخاطر الصحية الأخرى، يسبب التدخين ما لا يقل عن 15 نوعًا من أنواع السرطان المختلفة بما في ذلك سرطان الثدي، فإذا كنت تدخن فحاول الإقلاع عن التدخين في أسرع وقت ممكن. ل

تجنبي حبوب منع الحمل بعد سن الـ 35

حبوب منع الحمل لها مخاطر وفوائد، فكلما كانت المرأة أصغر سنًا، قلت المخاطر، فأثناء تناول النساء حبوب منع الحمل، يزداد خطر الإصابة بسرطان الثدي بشكل طفيف.

كما أن هذا الخطر يزول بسرعة بعد التوقف عن تناول حبوب منع الحمل، فيما يزداد خطر الإصابة بالسكتة الدماغية والنوبات القلبية أيضًا أثناء تناول حبوب منع الحمل خاصةً إذا كانت المرأة تدخن.