غدًا.. بدء اختبارات صفوف النقل بمدارس كفر الشيخ لشهر مارس

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة كفر الشيخ، عن موعد اختبارات شهر مارس لجميع صفوف النقل للفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الجاري 2022 - 2023، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وإشراف محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم، على أن تؤدى الامتحانات أثناء اليوم الدراسي، دون الإخلال بانتظام الدراسة، أو تعطيل العملية التعليمية.



وتبدأ اختبارات شهر مارس 2023، غداً الأحد، الموافق 5 مارس، حتى الخميس 9 مارس من نفس الشهر، ويتم عقد الامتحانات في جزء من حصة المادة وعلى مستوى كل مدرسة، على أن تكون اختبارات قصيرة تُحقق الهدف التربوي منها.

ويؤدي غداً الأحد، الصف الرابع والخامس والسادس الابتدائي، الامتحان في مادة اللغة العربية والتربية الدينية، وطلاب الصفين الأول والثاني الإعدادي يؤدون الاختبارات اختبار مادتي اللغة العربية والتربية الدينية، وطلاب الصف الاول والثاني الثانوي، يؤدون الامتحان في مادة اللغة العربية.



وأكد محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، أنه تم إرسال جداول اختبارات شهر مارس 2023 إلى جميع الإدارات التعليمية، لنشرها في كافة المدارس، كما تم التنبيه على اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية اللازمة، حفاظاً على سلامة الطلاب، واستكمال اليوم الدراسي.