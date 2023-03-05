الأحد 05 مارس 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

مواعيد الصلاة اليوم الأحد 5 مارس 2023 فى محافظات مصر

مواعيد الصلاة
مواعيد الصلاة

يبحث كثير من المسلمين بمصر خلال هذه الأيام مع قرب شهر رمضان عن مواعيد الصلاة اليوم الأحد 5 مارس 2023 في محافظات مصر، وعدد من محافظات الجمهورية.

 

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ننشر مواعيد الصلاة اليوم الأحد 5 مارس 2023 في محافظات مصر

وتعرض " الدستور" مواعيد الصلاة اليوم الأحد 5 مارس 2023 في محافظات مصر بهذه السطور القادمة.

 

مواقيت الصلاة اليوم 

مواقيت الصلاة اليوم الأحد 5 مارس 2023 فى محافظة القاهرة

موعد أذان الفجر اليوم الأحد 5 مارس 4:53 ص

موعد اذان الظهر 12:07 ص

موعد اذان العصر اليوم الأحد 5 مارس 26: 3

موعد أذان المغرب 5:56 م

موعد أذان العشاء اليوم الأحد 5 مارس 7:13

 

مواعيد الصلاة اليوم الأحد 5 مارس 2023 في محافظة الإسكندرية        

موعد اذان الفجر 4:57 ص

موعد اذان الظهر اليوم الأحد 5 مارس 12:12

موعد اذان العصر 3:30

موعد اذان المغرب اليوم الأحد 5 مارس 6:00 م

موعد اذان العشاء اليوم الأحد  7:18 م.

 

مواقيت الصلاة اليوم الأحد 5 مارس 2023 فى محافظة الإسماعيلية

موعد اذان الفجر اليوم 4:48

موعد اذان الظهر اليوم الأحد 5 مارس 12:03 م

موعد اذان العصر اليوم 3:22 م

موعد اذان المغرب اليوم الأحد 5 مارس 5:52 م

موعد اذان العشاء اليوم الأحد  7:09  م.        

 

مواعيد الصلاة اليوم الأحد 5 مارس 2023 في مدينة شرم الشيخ

وقت صلاة الفجر اليوم 4:41

وقت صلاة الظهر اليوم الأحد 5 مارس 11:55

موعد صلاة  العصر اليوم الأحد  3:15 م

وقت صلاة المغرب اليوم الأحد 5 مارس 5:46 م

وقت صلاة العشاء 7:00 م.    

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مواقيت الصلاة اليوم الأحد 5 مارس 2023 فى محافظة أسوان

وقت صلاة الفجر اليوم الأحد 4:48  ص

موعد صلاة الظهر 12:01 ص

موعد صلاة العصر اليوم الأحد 5 مارس  22: 3

موعد صلاة المغرب 5:54 م

موعد صلاة العشاء اليوم الأحد 5 مارس 7:06

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وائل لطفي

حرب الفضاء ضد مصر

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