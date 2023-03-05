مواعيد الصلاة اليوم الأحد 5 مارس 2023 فى محافظات مصر
يبحث كثير من المسلمين بمصر خلال هذه الأيام مع قرب شهر رمضان عن مواعيد الصلاة اليوم الأحد 5 مارس 2023 في محافظات مصر، وعدد من محافظات الجمهورية.
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ننشر مواعيد الصلاة اليوم الأحد 5 مارس 2023 في محافظات مصر
وتعرض " الدستور" مواعيد الصلاة اليوم الأحد 5 مارس 2023 في محافظات مصر بهذه السطور القادمة.
مواقيت الصلاة اليوم
مواقيت الصلاة اليوم الأحد 5 مارس 2023 فى محافظة القاهرة
موعد أذان الفجر اليوم الأحد 5 مارس 4:53 ص
موعد اذان الظهر 12:07 ص
موعد اذان العصر اليوم الأحد 5 مارس 26: 3
موعد أذان المغرب 5:56 م
موعد أذان العشاء اليوم الأحد 5 مارس 7:13
مواعيد الصلاة اليوم الأحد 5 مارس 2023 في محافظة الإسكندرية
موعد اذان الفجر 4:57 ص
موعد اذان الظهر اليوم الأحد 5 مارس 12:12
موعد اذان العصر 3:30
موعد اذان المغرب اليوم الأحد 5 مارس 6:00 م
موعد اذان العشاء اليوم الأحد 7:18 م.
مواقيت الصلاة اليوم الأحد 5 مارس 2023 فى محافظة الإسماعيلية
موعد اذان الفجر اليوم 4:48
موعد اذان الظهر اليوم الأحد 5 مارس 12:03 م
موعد اذان العصر اليوم 3:22 م
موعد اذان المغرب اليوم الأحد 5 مارس 5:52 م
موعد اذان العشاء اليوم الأحد 7:09 م.
مواعيد الصلاة اليوم الأحد 5 مارس 2023 في مدينة شرم الشيخ
وقت صلاة الفجر اليوم 4:41
وقت صلاة الظهر اليوم الأحد 5 مارس 11:55
موعد صلاة العصر اليوم الأحد 3:15 م
وقت صلاة المغرب اليوم الأحد 5 مارس 5:46 م
وقت صلاة العشاء 7:00 م.
مواقيت الصلاة اليوم الأحد 5 مارس 2023 فى محافظة أسوان
وقت صلاة الفجر اليوم الأحد 4:48 ص
موعد صلاة الظهر 12:01 ص
موعد صلاة العصر اليوم الأحد 5 مارس 22: 3
موعد صلاة المغرب 5:54 م
موعد صلاة العشاء اليوم الأحد 5 مارس 7:06