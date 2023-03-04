قبل أيام من الشهر الفضيل.. تعرف على أسعار ياميش رمضان 2023
بدأت محركات البحث تشهد تساؤلات حول أسعار ياميش رمضان 2023، تزامنا مع اقتراب الشهر الفضيل، وبدأ العد التنازلي للأيام في العد، وتنتشر في الأسواق ياميش رمضان بأشكالها المختلفة والمتنوعة يصحبها الزينة والأضواء الملونة وفي خلفيتها موسيقى وأغاني شهر رمضان المبارك وخلال هذا التقرير نقدم لكم أسعار ياميش رمضان 2023.
أسعار ياميش رمضان 2023
- سعر كيلو الزبيب بأنواعه المختلفة يتراوح ما بين الـ 65 جنيها حتى 95 جنيها
- سعر قمر الدين يبدأ من 21 جنيها حتى 35 جنيها للفه على حسب نوعه
- سعر كيلو المشمشية تبدأ من 64 جنيها السوري والتركي بينما تصل في بعض الأنواع إلى 300 جنيه للكيلو.
- فيما سجل سعر كيلو جوز الهند في الأسواق ما بين 65 جنيها وحتى 95 جنيها جوز الهند الناعم.
أسعار المكسرات قبل شهر رمضان 2023
- سجل سعر ربع كيلو الفستق 45 جنيها
- وسعر ربع كيلو البندق 65 جنيها
- بينما سجل سعر ربع كيلو عين الجمل المقشر 70 جنيها
- ووصل سعر كيلو الفول السوداني المقشر إلى 50 جنيها
- اما سعر ربع كيلو اللوز وصل الى 65 جنيها
أسعار المشروبات الرمضانية 2023
- سعر كيلو العرقسوس وصل إلى 50 جنيها
- بينما طُرح سعر كيلو الكركديه في الأسواق بـ 150 جنيها
- اما سعر كيلو التمر الجاف وصل إلى 50 جنيها
- وسعر لفه التمر الهندي 25 جنيها
- سعر القراصيا 150 جنيها للكيلو.
موعد شهر رمضان 2023
ويتبقى على شهر رمضان المبارك حسب الحسابات الفلكية 18 يوما فقط حيث يولد هلال شهر رمضان المبارك للعام الهجري 1444 يوم الثلاثاء الموافق 29 من شهر شعبان لعام 1944 ما يوافقه بالميلادي 21 مارس الجاري حيث يتم استطلاع هلال شهر رمضان والاعلان عن غرة الشهر الكريم من قبل مفتي الجمهورية الدكتور شوقي علام في حفل يتم اذاعته على الهواء مباشره يقرأ فيه المفتي ما توصل إليه مركز الفلك في حال رؤية الهلال أو تعذر رؤيته.
ويمتد ساعات الصوم في رمضان 2023 لهذا العام إلى نحو 14 ساعة صيام حيث يؤذن لصلاة الفجر في تمام الساعة 4:29 فيما تؤذن صلاة المغرب عند 86 دقائق في أول أيام شهر رمضان أما في اخر ايام شهر رمضان فتزايد ساعات الصيام تدريجيا حتى تصل الى قرابة ال 15 ساعة صيام حيث يؤذن صلاة الفجر في تمام الساعة 3:51 وتؤذن صلاة المغرب في تمام الساعة 6:25 مساء.