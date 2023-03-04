قبل أيام من الشهر الفضيل.. تعرف على أسعار ياميش رمضان 2023

بدأت محركات البحث تشهد تساؤلات حول أسعار ياميش رمضان 2023، تزامنا مع اقتراب الشهر الفضيل، وبدأ العد التنازلي للأيام في العد، وتنتشر في الأسواق ياميش رمضان بأشكالها المختلفة والمتنوعة يصحبها الزينة والأضواء الملونة وفي خلفيتها موسيقى وأغاني شهر رمضان المبارك وخلال هذا التقرير نقدم لكم أسعار ياميش رمضان 2023.

أسعار ياميش رمضان 2023

سعر كيلو الزبيب بأنواعه المختلفة يتراوح ما بين الـ 65 جنيها حتى 95 جنيها

سعر قمر الدين يبدأ من 21 جنيها حتى 35 جنيها للفه على حسب نوعه

سعر كيلو المشمشية تبدأ من 64 جنيها السوري والتركي بينما تصل في بعض الأنواع إلى 300 جنيه للكيلو.

فيما سجل سعر كيلو جوز الهند في الأسواق ما بين 65 جنيها وحتى 95 جنيها جوز الهند الناعم.

أسعار المكسرات قبل شهر رمضان 2023

سجل سعر ربع كيلو الفستق 45 جنيها

وسعر ربع كيلو البندق 65 جنيها

بينما سجل سعر ربع كيلو عين الجمل المقشر 70 جنيها

ووصل سعر كيلو الفول السوداني المقشر إلى 50 جنيها

اما سعر ربع كيلو اللوز وصل الى 65 جنيها

أسعار المشروبات الرمضانية 2023

سعر كيلو العرقسوس وصل إلى 50 جنيها

بينما طُرح سعر كيلو الكركديه في الأسواق بـ 150 جنيها

اما سعر كيلو التمر الجاف وصل إلى 50 جنيها

وسعر لفه التمر الهندي 25 جنيها

سعر القراصيا 150 جنيها للكيلو.

موعد شهر رمضان 2023

ويتبقى على شهر رمضان المبارك حسب الحسابات الفلكية 18 يوما فقط حيث يولد هلال شهر رمضان المبارك للعام الهجري 1444 يوم الثلاثاء الموافق 29 من شهر شعبان لعام 1944 ما يوافقه بالميلادي 21 مارس الجاري حيث يتم استطلاع هلال شهر رمضان والاعلان عن غرة الشهر الكريم من قبل مفتي الجمهورية الدكتور شوقي علام في حفل يتم اذاعته على الهواء مباشره يقرأ فيه المفتي ما توصل إليه مركز الفلك في حال رؤية الهلال أو تعذر رؤيته.

ويمتد ساعات الصوم في رمضان 2023 لهذا العام إلى نحو 14 ساعة صيام حيث يؤذن لصلاة الفجر في تمام الساعة 4:29 فيما تؤذن صلاة المغرب عند 86 دقائق في أول أيام شهر رمضان أما في اخر ايام شهر رمضان فتزايد ساعات الصيام تدريجيا حتى تصل الى قرابة ال 15 ساعة صيام حيث يؤذن صلاة الفجر في تمام الساعة 3:51 وتؤذن صلاة المغرب في تمام الساعة 6:25 مساء.