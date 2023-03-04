الشوط الأول.. بورنموث يتقدم على أرسنال بهدف بيلينج

تقدم فريق بورنموث على نظيره أرسنال بهدف نظيف، في الشوط الأول من اللقاء المقام بين الفريقين مساء اليوم السبت ضمن مباريات الجولة الـ 26 من الدوري الإنجليزي.

وتقدم بيلينج لبورنموث مبكرًا في الدقيقة الأولى، من اللقاء بعد ضربة البداية بعد عرضية أوتارا ليباغت دفاعات أرسنال مبكرًا.

وبات هدف بيلينج ثاني أسرع هدف في تاريخ البريميرليج بعد هدف شاي يونج لاعب ساوثهامبتون في مرمى واتفورد.

وفي الدقيقة 3، رد أرسنال بهجمة خطيرة حيث سدد أوديجارد وساكا وتألق حارس بورنموث نيتو على مرتين في التصدي لكرتهم.

وفي الدقيقة 19 أضاع بورنموث الهدف الثاني، من انفراد تام لأوتارا بمرمى رامسدال الذي تألق في التصدي للكرة.

وواصل أرسنال خطورته في الدقيقة 23 من ركلة حرة نفذها أوديجارد مرت بجوار مرمى نيتو.

وبالدقيقة 37، سدد زينتشنكو كرة من خارج منطقة الجزاء، لكنها اصطدمت بدفاعات بورنموث وخرجت إلى ركنية.

ويقود هجوم الجانرز في لقاء اليوم ليوناردو تروسارد ويجاوره بوكايو ساكا وجابرييل مارتنيلي.

تشكيل أرسنال.. تروسارد ومارتنيلي يقودان الهجوم أمام بورنموث

حراسة المرمى: رامسدال.

خط الدفاع: تومايسو، جابرييل، سالابيا.

خط الوسط: ساكا، بارتي، فييرا، زيتشنكو.

خط الهجوم: أوديجارد، تروسارد، مارتنيلي.

ويحتل أرسنال صدارة الدوري الإنجليزي برصيد 60 نقطة بعد الفوز في 19 مباراة والتعادل في 3 مواجهات والخسارة في 3 لقاءات.

أما فريق بورنموث فيأتي في المركز التاسع عشر برصيد 21 نقطة، بعد أن فاز في 5 مباريات وتعادل في 6 لقاءات وخسر 13 مباراة.

موعد مباراة أرسنال وبورنموث

تنطلق صافرة مباراة أرسنال وبورنموث في تمام الخامسة مساء السبت بتوقيت القاهرة، السادسة مساء بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة أرسنال وبورنموث

تمتلك مجموعة قنوات بي إن سبورتس، حقوق بث وإذاعة مباريات الدوري الإنجليزي بشكل حصري، وستنقل مواجهة أرسنال وبورنموث.