السبت 04 مارس 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

ختام فعاليات تدريب «الإدارة السريرية لفيروس نقص المناعة البشرية» بحميات الإسكندرية

التدريب العملي بمستشفى
التدريب العملي بمستشفى حميات الإسكندرية

اختتم اليوم، فعاليات تدريب «الإدارة السريرية لفيروس نقص المناعة البشرية» «HIV Clinical Management»، والذي استمر خلال الفترة من 2 إلى 4 مارس الجاري، بمستشفى الحميات بالإسكندرية، في إطار الاهتمام برفع كفاءة الأطقم الطبية.

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ضم التدريب العملي أطباء من 4 محافظات مختلفة وهم: الإسكندرية، كفر الشيخ، البحيرة، و دمياط.

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جاء ذلك بحضور الدكتور إيهاب كمال، مستشار الوزير لشؤون التعليم الطبي والمشرف على أكاديمية الأميرة فاطمة للتعليم الطبي المهني  والدكتور حازم الفيل رئيس قطاع الطب العلاجي، والدكتورة أميرة طهيو وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، والدكتورة ضحى حجاج مدير إدارة التدريب بالمديرية، و دكتورة هبة السيد مدير البرنامج الوطني لمكافحة الإيدز، والدكتور وليد كمال مدير مكتب الأمم المتحدة المشترك للإيدز في مصر في ضيافة دكتورة أمل البرنس مدير مستشفى الحميات بالإسكندرية.

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بمشاركة 4محافظات حميات الإسكندرية فيروس نقص المناعة رفع كفاءة الأطقم الطبية الإسكندرية

رئيس التحرير

وائل لطفي

رسائل المنيا

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ختام فعاليات تدريب «الإدارة السريرية لفيروس نقص المناعة البشرية» بحميات الإسكندرية

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