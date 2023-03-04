قطر: دعوة سموتريتش لمحو بلدة حوارة تعد تحريضا خطيرا على جريمة حرب

علقت دولة قطر، اليوم السبت، على تصريحات وزير مالية الاحتلال الإسرائيلى حول محو بلدة حوارة الفلسطينية.

وأدانت وزارة الخارجية القطرية فى بيان لها اليوم، دعوة سموتريتش إلى محو بلدة حوارة، مؤكدة أنها تعد تحريضا خطيرا على جريمة حرب.

وأكدت الخارجية القطرية أن هذه الدعوة البغيضة المستفزة تمثل امتدادا للسياسة التصعيدية التي تتبناها الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

الخارجية القطرية تحمل سلطات الاحتلال مسؤولية دائرة العنف

كما حملت الخارجية القطرية سلطات الاحتلال الإسرائيلي وحدها مسؤولية دائرة العنف التي ستنتج عن هذه السياسة الممنهجة ضد الشعب الفلسطيني وأراضيه ومقدساته الإسلامية والمسيحية.

وشددت الخارجية القطرية على ضرورة تحرك المجتمع الدولي بشكل عاجل لحماية السكان المدنيين الفلسطينيين، بما في ذلك توسيع وتفعيل آليات الحماية القائمة لمنع الانتهاكات وردعها.

وجددت الخارجية القطرية تأكيدها على موقف الدوحة الثابت من عدالة القضية الفلسطينية، والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق، وإقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

إدانات دولية وإقليمية لتصريحات وزير إسرائيلى حول محو بلدة حوارة الفلسطينية

كما أدانت وزارة الخارجية الفرنسية، الجمعة، تصريحات وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، التي دعا فيها إلى محو بلدة "حوارة" الفلسطينية، واصفة تلك التصريحات بـ"المرفوضة وغير المسئولة".

وقالت الخارجية الفرنسية، في بيان صحفي : "نشعر بالفزع من كلام الوزير الإسرائيلي. فهي تصريحات مرفوضة وغير مسئولة ولا تليق بوزير في الحكومة الإسرائيلية".

كما اعتبرت الخارجية أن "تلك التصريحات تغذي الكراهية وتؤجج دوامة العنف الحالية".

وتجدد فرنسا دعوتها للحكومة الإسرائيلية، بموجب التزاماتها الدولية كقوة احتلال، إلى حماية المدنيين الفلسطينيين ومحاكمة مرتكبي أعمال العنف.

ويوم الأربعاء الماضي، قال سموتريتش: "أعتقد أن حوارخ يجب محوه بالكامل"، مضيفًا: "أعتقد أن على دولة إسرائيل أن تفعل ذلك".