غدًا أولى جلسات محاكمة نبوية أنوش بتهمة نشر الفسق والفجور

قررت جهات التحقيق المختصة، تحديد غدا الأحد 5 مارس، أولى جلسات محاكمة صاحبة قناة يوميات أنوش.

وقررت الجهات المختصة بالقاهرة، إحالة صاحبة قناة يوميات أنوش للمحاكمة، وذلك على خلفية اتهامها بنشر الفسق والفجور وخدش الحياء العام.

وتقدم المحامي أشرف فرحات، مؤسس حملة «تطهير المجتمع» بلاغا للنائب العام وحمل رقم 130724 عرائض إلكترونية ضد مالكة «قناة أنوش» ببث محتوى جنسي على قناتها، بالإضافة إلى ارتكابها فعلا علنيا فاضحا، والإساءة للمجتمع المصري.

فتمكنت مباحث الآداب من ضبط المتهمة، وبتهم عرض مقاطع تتنافى مع قيم المجتمع، وتحرض على الفسق والفجور، ومستندات توضح ما تحصل عليه مقابل بث الفيديوهات وتشير إلى ربحها 1000 دولار أسبوعيًا.

وعثر بحيازتها على هاتفي محمول بهما مقاطع فيديو وصور تؤكد نشاطها، جهاز لاب توب، 2 راوتر، 3 كارت فيزا، 2 استاند تصوير ودائرة إضاءة، وقالت المتهمة إنها تبث المقاطع ونشرها بهدف زيادة نسب المشاهدة لتحقيق أرباح مالية.

وكشفت التحريات الأولية عن أن صاحبة قناة «يوميات أنوش» عثر بحوزتها على هاتفين محمولين، وبفحصهما بشكل مبدئي عثر على العديد من المقاطع التي تتنافى مع قيم ومبادئ المجتمع والتحريض على الفسق والفجور، وعثر معها على تحويلات بنكية من الشركة القائمة على قناتها، والتي تشير إلى تربحها ما يعادل 1000 دولار أسبوعيا.