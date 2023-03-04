السبت 04 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

صحيفة إسبانية تكشف خطة تشافى لتعويض غياب جافى أمام فالنسيا

تشافي وجافي
تشافي وجافي

حدد تشافي هيرنانديز، المدير الفني لفريق برشلونة الإسباني، بديل جافي الذي سيغيب عن مواجهة فالنسيا في بطولة الدوري الفرنسي.

ويستعد فريق برشلونة لخوض مواجهة قوية أمام نظيره فالنسيا، غدًا الأحد، على ملعب "كامب نو"، ضمن منافسات بطولة الدوري الإسباني.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة برشلونة ضد مانشستر يونايتد في الدوري الإسباني، في الساعة الخامسة والربع مساءً بتوقيت القاهرة، وفي السادسة والربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

ويفتقد تشافي في هذا اللقاء لخدمات جافي؛ بسبب الإيقاف، بعد تلقيه بطاقة صفراء أمام ريال مدريد، يوم الخميس الماضي، في الدور نصف النهائي من بطولة كأس ملك إسبانيا.

وكان برشلونة قد حقق فوزًا ثمينًا على غريمه ريال مدريد بهدف دون رد، سجله إيدير ميليتاو بالخطأ في مرماه، في مباراة ذهاب دور نصف النهائي من بطولة كأس ملك إسبانيا.

تشافي يحدد بديل جافي أمام فالنسيا في الدوري الإسباني

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن تشافي يريد تعويض غياب جافي في مباراة فالنسيا بالدوري الإسباني، الأمر الذي قد يدفعه للاعتماد على ثلاث لاعبين فقط في خط وسط الملعب.

وأوضحت الصحيفة، أن رافينيا سيستمر في مركز الجناح الأيمن، على أن يكون فيران توريس مهاجمًا لتعويض غياب ليفاندوفسكي، وتواجد أنسو فاتي على الجانب الأيسر، بينما سيكون فرينكي دي يونج وسرجيو بوسكيتس وفرانك كيسي في خط وسط الملعب.

ترتيب برشلونة وفالنسيا في جدول ترتيب الدوري الإسباني

ويتصدر فريق برشلونة، حاليًا، جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 59 نقطة، متفوقًا على غريمه ريال مدريد صاحب الوصافة برصيد 52 نقطة، بينما يتواجد فالنسيا في المركز الثامن عشر برصيد 23 نقطة.

وكان فريق برشلونة قد تلقى هزيمة مفاجئة أمام ألميريا بهدف نظيف، ضمن منافسات الجولة الماضية من بطولة الدوري الإسباني.

تشافي جافي فالنسيا الدوري الاسباني برشلونة

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وائل لطفي

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