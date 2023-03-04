السبت 04 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

حملات مكبرة لإزالة التعديات والتصدي للبناء المخالف بأحياء الإسكندرية

حملات مكبرة بأحياء
حملات مكبرة بأحياء الإسكندرية

وجّه اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، رؤساء الأحياء وجميع الأجهزة التنفيذية في المحافظة بتكثيف حملات متابعة تطبيق المواعيد الشتوية لفتح وغلق المحلات وإزالة الإشغالات والتعديات واتخاذ كل الإجراءات القانونية الصارمة تجاه المخالفين، كما كلف بمواصلة إزالة التعديات على الأراضي الزراعية والتصدي بكل حزم لظاهرة البناء المخالف والقضاء عليها فى المهد وعدم التهاون مع أى مخالفة.

وتنفيذًَا لإزالة التعديات والاشغالات وتطبيق مواعيد الإغلاق شن حي غرب برئاسة المهندسة سحر شعبان حملة مكبرة لتطبيق مواعيد الغلق الشتوية وإزالة الإشغالات والتعديات شملت شوارع المكس، شارع مسجد القباري ،الاسناوي منطقة مينا البصل محور المحمودية وأسفرت الحملة عن غلق وتشميع 2 منشأة لعدم الالتزام بمواعيد الغلق والتحفظ علي عدد 20 حالة إشغال متنوع.

ونفذ حي وسط برئاسة عزة سعد حملة مكبرة لازالة الاشغالات والتعديات استهدفت شوارع محطة مصر ،الخديوى، سلامه حجازى، الميرغنى ،كنج عثمان ، الخازن ، اسماعيل مهنا، مرسى بدر، الليثى ، ابو الفدا ، الجوهرى ، الخديوى ، والميرغني واسفرت الحملة عن التحفظ على 390 حالة إشغال متنوع و90 حاجز حديدي.

وقام حي المنتزة ثان برئاسة الدكتورة رباب مدني حملة مكبرة لإزالة الإشغالات وردع تجاوزات المحال المخالفة والباعة الجائلين ومنع سير التكاتك بالشوارع الرئيسية شملت شوارع 6 اكتوبر ، الأمانة ، 30 ابو كمال ، جمال عبد الناصر وأسفرت الحملة عن ضبط 62 حالة إشغال متنوع و11 حالة إشغال هالك و2 توكتوك.

وأكد محافظ الإسكندرية أن المحافظة تواصل حملاتها على مستوى الأحياء لمتابعة تطبيق المواعيد الشتوية لفتح وغلق المحال العامة وإزالة جميع الإشغالات والتعديات والتي يتابع تنفيذها السادة نواب المحافظ، واللواء خالد جمعة السكرتير العام بالمحافظة، والمهندسة جيهان مسعود السكرتير العام المساعد بالمحافظة، ورؤساء الأحياء، والجهات المعنية.

وفي سياق التصدي للبناء المخالف بأحياء المحافظة وتكثيف المتابعة الميدانية المستمرة وردع أي مخالف، شن حي وسط برئاسة  عزة سعد حملة مكبرة لإيقاف أعمال البناء المخالف حيث تم فك شدة خشبية بالدور الثالث علوي بالعقار الكائن 3 شارع الأمل من الزهور بالحضرة الجديدة والتحفظ علي موتور ونش و كمية من حديد التسليح والأخشاب وجاري إتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

ونفذ حي العامرية ثان برئاسة  محارب هيلع حملة مكبرة لإيقاف أعمال البناء المخالف حيث تمكنت الحملة من فك شده خشبية بالناصرية وكذا إزالة أعمال مخالفة على أرض زراعية بقرية فلسطين فضلا عن فك شدة خشبية بالدور الأول علوى بشارع قرطبة بالكينج بحرى.

وقام حي المنتزة ثان برئاسة الدكتورة رباب مدني حملة مكبرة لإيقاف أعمال البناء المخالف بعزبة الحريري وفك شدة خشبية والتحفظ علي كمية من الأخشاب.

وتواصل الأجهزة التنفيذية بالمحافظة على استمرار الحملات والمتابعة الميدانية على مدار الساعة لمنع أي أعمال بناء على الأراضي الزراعية أو البناء المخالف وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة تجاه أي مخالف.

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حملات مكبرة الإشغالات والتعديات التصدي للبناء المخالف الأجهزة التنفيذية غلق المحلات الإسكندرية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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