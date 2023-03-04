السبت 04 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

أصيب فيه 8 أشخاص.. أول صور لحادث تصادم ملاكي وميكروباص على طريق الإسماعيلية

حادث تصادم
حادث تصادم

حصلت "الدستور" على أول صور لحادث تصادم ملاكي وأخرى «ميكروباص» على طريق الإسماعيلية-القاهرة الصحراوي، ما أسفر عن إصابة 8 أشخاص بإصابات متنوعة، وتم نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وتلقى اللواء محمود عاشور، مدير أمن الإسماعيلية، إخطارًا من اللواء هنري ابراهيم، مساعد محافظ الإسماعيلية ورئيس الشبكة الوطنية للسلامة والطوارئ بإقليم القناة، يُفيد بإصابة 8 أشخاص في حادث تصادم ملاكي وأخرى «ميكروباص».

وكشفت مصادر طبية عن الحالة الصحية للمصابين وتبيّن أنهم: 

1- أحمد حسن محمد - 44 سنة - مصاب بكدمه في الصدر وخلع بالكتف الأيمن.

2- صابر فايز حسين - 28 سنة - مصاب بالكدمات وسحجات بالجسم.

3- علي فراج علي - 33 سنة - مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج وكسر بالفخذ الأيمن.

4- السيد خضر نجيب - 38 سنة - مصاب بكدمة شديدة بالظهر.

5- محمد إبراهيم محمود - 24 سنة - مصاب بكدمات وسحجات بالجسم ونزيف بالأنف.

6- أحمد عبده إسماعيل - 26 سنة - مصاب باشتباه كسر بالذراع الأيمن وكدمات بالجسم.

7- السيد عبدالرؤوف عبدالله - 24 سنة - مصاب باشتباه كدمة بالصدر وخلع بالكتف الأيمن.

8- كرم عبدالحميد عبود - 40 سنة - مصاب باشتباه كسر بالقدم اليسرى.

وجرى الدفع بعدد من سيارات الإسعاف إلى مكان وقوع الحادث، ونقل المصابين إلى مستشفى أبو خليفة لتلقي الإسعافات الأولية، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لتتولى التحقيقات.

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