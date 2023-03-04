السبت 04 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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تحقيقات ومتابعات

مواعيد الافطار والسحور.. إمساكية رمضان 2023

أفطار رمضان
أفطار رمضان

تزامنًا مع حلول شهر رمضان المعظم يرصد لكم موقعنا “الدستور” في السطور التالية مواعيد الإفطار والسحور وامساكية رمضان 2023.

مواعيد الافطار والسحور في رمضان امساكية رمضان 2023

 الخميس 23 مارس الموافق 1 رمضان

مدة ساعات الصوم 13 ساعة و59 دقيقة، صلاة المغرب 6:08، العشاء 7:26، السحور 2:09، إمساك 4:09، الفجر 4:29، الشروق 5:56، الظهر 12:02، العصر 3:30.

قبل بدء الشهر المبارك| إمساكية شهر رمضان 2023

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الجمعة 24 مارس الموافق 2 رمضان

مدة ساعات الصوم 14 ساعة و 2 دقيقة، صلاة المغرب 6:09 ، العشاء 7:26 ، السحور 2:07، إمساك 4:07، الفجر 4:27، الشروق 5:54، الظهر 12:01، العصر 3:30 .

السبت 25 مارس الموافق 3 رمضان

مدة ساعات الصوم 14 ساعة و 3 دقائق، صلاة المغرب 6:09 ، العشاء 7:27 ، السحور 2:06، إمساك 4:06، الفجر 4:26، الشروق 5:53، الظهر 12:01، العصر 3:30 .

الأحد 26 مارس الموافق 4 رمضان

مدة ساعات الصوم 14 ساعة و5 دقائق، صلاة المغرب 6:10 ، العشاء 7:28 ، السحور 2:05، إمساك 4:05، الفجر 4:25، الشروق 5:52، الظهر 12:01، العصر 3:30 .

 الاثنين 27 مارس الموافق 5 رمضان

مدة ساعات الصوم 14 ساعة و7 دقائق، صلاة المغرب 6:10 ، العشاء 7:28 ، السحور 2:03، إمساك 4:03، الفجر 4:23، الشروق 5:51، الظهر 12:00، العصر 3:30 .

مواعيد الافطار والسحور في رمضان


الثلاثاء 28 مارس الموافق 6 رمضان

مدة ساعات الصوم 14 ساعة و9 دقائق، صلاة المغرب 6:11 ، العشاء 7:29 ، السحور 2:02، إمساك 4:02، الفجر 4:22، الشروق 5:50، الظهر 12:00، العصر 3:30 .

 الأربعاء 29 مارس الموافق 7 رمضان

مدة ساعات الصوم 14 ساعة و 11 دقيقة، صلاة المغرب 6:12 ، العشاء 7:30 ، السحور 2:01، إمساك 4:01، الفجر 4:21، الشروق 5:48، الظهر 12:00، العصر 3:30 .
 

إمساكية رمضان 2023 مصر وموعد آذان الفجر و المغرب

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الخميس 30 مارس الموافق 8 رمضان

مدة ساعات الصوم 14 ساعة و 13 دقيقة، صلاة المغرب 6:12 ، العشاء 7:31 ، السحور 1:59، إمساك 3:59، الفجر 4:19، الشروق 5:47، الظهر 11:59، العصر 3:30 .

الجمعة 31 مارس الموافق 9 رمضان

مدة ساعات الصوم 14 ساعة و 15 دقيقة، صلاة المغرب 6:13 ، العشاء 7:31 ، السحور 1:58، إمساك 3:58، الفجر 4:18، الشروق 5:46، الظهر 11:59، العصر 3:30 .

مواعيد الافطار والسحور في رمضان 2023
 

السبت 1 أبريل الموافق 10 رمضان

مدة ساعات الصوم 14 ساعة و 16 دقيقة، صلاة المغرب 6:13 ، العشاء 7:32 ، السحور 1:57، إمساك 3:57، الفجر 4:17، الشروق 5:45، الظهر 11:59، العصر 3:30 .

الأحد 2 أبريل الموافق 11 رمضان

مدة ساعات الصوم 14 ساعة و 19 دقيقة، صلاة المغرب 6:14 ، العشاء 7:33 ، السحور 1:55، إمساك 3:55، الفجر 4:15، الشروق 5:44، الظهر 11:59، العصر 3:30 .

الإثنين 3 أبريل الموافق 12 رمضان

مدة ساعات الصوم 14 ساعة و 21 دقيقة، صلاة المغرب 6:15 ، العشاء 7:33 ، السحور 1:54، إمساك 3:54، الفجر 4:14، الشروق 5:42، الظهر 11:58، العصر 3:30 .

الثلاثاء 4 أبريل الموافق 13 رمضان

مدة ساعات الصوم 14 ساعة و 22 دقيقة، صلاة المغرب 6:15 ، العشاء 7:34 ، السحور 1:53، إمساك 3:53، الفجر 4:13، الشروق 5:41، الظهر 11:58، العصر 3:30 .

الأربعاء 5 أبريل الموافق 14 رمضان

مدة ساعات الصوم 14 ساعة و 25 دقيقة، صلاة المغرب 6:16 ، العشاء 7:35 ، السحور 1:51، إمساك 3:51، الفجر 4:11، الشروق 5:40، الظهر 11:58، العصر 3:30 .

الخميس 6 أبريل الموافق 15 رمضان

مدة ساعات الصوم 14 ساعة و 26 دقيقة، صلاة المغرب 6:16 ، العشاء 7:36 ، السحور 1:50، إمساك 3:50، الفجر 4:10، الشروق 5:39، الظهر 11:57، العصر 3:30 .

الجمعة 7 أبريل الموافق 16 رمضان

مدة ساعات الصوم 14 ساعة و 28 دقيقة، صلاة المغرب 6:17 ، العشاء 7:36 ، السحور 1:49، إمساك 3:49، الفجر 4:09، الشروق 5:38، الظهر 11:57، العصر 3:30 .

السبت 8 أبريل الموافق 17 رمضان

مدة ساعات الصوم 14 ساعة و 31 دقيقة، صلاة المغرب 6:18 ، العشاء 7:37 ، السحور 1:47، إمساك 3:47، الفجر 4:07، الشروق 5:36، الظهر 11:57، العصر 3:30 .

الأحد 9 أبريل الموافق 18 رمضان

مدة ساعات الصوم 14 ساعة و 32 دقيقة، صلاة المغرب 6:18 ، العشاء 7:38 ، السحور 1:46، إمساك 3:46، الفجر 4:06، الشروق 5:35، الظهر 11:57، العصر 3:30 .

الإثنين 10 أبريل الموافق 19 رمضان

مدة ساعات الصوم 14 ساعة و 34 دقيقة، صلاة المغرب 6:19 ، العشاء 7:39 ، السحور 1:45، إمساك 3:45، الفجر 4:05، الشروق 5:34، الظهر 11:56، العصر 3:30 .

الثلاثاء 11 أبريل الموافق 20 رمضان

مدة ساعات الصوم 14 ساعة و 37 دقيقة، صلاة المغرب 6:20 ، العشاء 7:40 ، السحور 1:43، إمساك 3:43، الفجر 4:03، الشروق 5:33، الظهر 11:56، العصر 3:30 .

الأربعاء 12 أبريل الموافق 21 رمضان

مدة ساعات الصوم 14 ساعة و 38 دقيقة، صلاة المغرب 6:20 ، العشاء 7:40 ، السحور 1:42، إمساك 3:42، الفجر 4:02، الشروق 5:32، الظهر 11:56، العصر 3:30 .

الخميس 13 أبريل الموافق 22 رمضان

مدة ساعات الصوم 14 ساعة و 40 دقيقة، صلاة المغرب 6:21 ، العشاء 7:41 ، السحور 1:41، إمساك 3:41، الفجر 4:01، الشروق 5:31، الظهر 11:55، العصر 3:30 .

 امساكية رمضان 2023



الجمعة 14 أبريل الموافق 23 رمضان

مدة ساعات الصوم 14 ساعة و42 دقيقة، صلاة المغرب 6:21 ، العشاء 7:42 ، السحور 1:39، إمساك 3:39، الفجر 3:59، الشروق 5:30، الظهر 11:55، العصر 3:30 .

السبت 15 أبريل الموافق 24 رمضان

مدة ساعات الصوم 14 ساعة و44 دقيقة، صلاة المغرب 6:22 ، العشاء 7:43 ، السحور 1:38، إمساك 3:38، الفجر 3:58، الشروق 5:28، الظهر 11:55، العصر 3:30 .

الأحد 16 أبريل الموافق 25 رمضان

مدة ساعات الصوم 14 ساعة و46 دقيقة، صلاة المغرب 6:23 ، العشاء 7:44 ، السحور 1:37، إمساك 3:37، الفجر 3:57، الشروق 5:27، الظهر 11:55، العصر 3:30 .

 امساكية رمضان 2023 في مصر



الإثنين 17 أبريل الموافق 26 رمضان

مدة ساعات الصوم 14 ساعة و48 دقيقة، صلاة المغرب 6:23 ، العشاء 7:44 ، السحور 1:35، إمساك 3:35، الفجر 3:55، الشروق 5:26، الظهر 11:55، العصر 3:30 .

 الثلاثاء 18 أبريل الموافق 27 رمضان

مدة ساعات الصوم 14 ساعة و 50 دقيقة، صلاة المغرب 6:24 ، العشاء 7:45 ، السحور 1:34، إمساك 3:34، الفجر 3:54، الشروق 5:25، الظهر 11:54، العصر 3:30 .

 الأربعاء 19 أبريل الموافق 28 رمضان

مدة ساعات الصوم 14 ساعة و51 دقيقة، صلاة المغرب 6:24 ، العشاء 7:46 ، السحور 1:33، إمساك 3:33، الفجر 3:53، الشروق 5:24، الظهر 11:54، العصر 3:30 .

الخميس 20 أبريل الموافق 29 رمضان

مدة ساعات الصوم 14 ساعة و54 دقيقة، صلاة المغرب 6:25 ، العشاء 7:47 ، السحور 1:31، إمساك 3:31، الفجر 3:51، الشروق 5:23، الظهر 11:54، العصر 3:30.

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