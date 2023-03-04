السبت 04 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

انطلاق أعمال النسخة الرابعة من الدورات التثقيفية للعاملين بالصناعات الغذائية

النائب خالد عيش
النائب خالد عيش

انطلقت صباح اليوم السبت، من داخل الجامعة العمالية، أعمال النسخة الرابعة من الدورة التدريبية التثقيفية للعاملين بالصناعات الغذائية، تحت رعاية النائب خالد عيش، عضو مجلس الشيوخ ونائب رئيس اتحاد عمال مصر ورئيس النقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية، والتي تستمر حتى السادس من مارس 2023.

وتأتي النسخة الرابعة بعنوان "دور العمال في الجمهورية الجديدة"، وذلك بعد نجاح النسخ الثلاث الماضية، حيث تستهدف النقابة العامة برئاسة النائب خالد عيش، تزويد اللجان النقابية بالمعرفة الكافية لتأهيل جيل نقابي لديه قدر عالٍ من الثقافة النقابية والإلمام بالقوانين ذات الصلة بالعمال.

ويأتي قانون "العمل الجديد" وقانون "التأمينات الاجتماعية" في مقدمة القوانين المطروحة داخل الدورات التدريبية، حيث يتم شرح تلك القوانين بواسطة وحدة "التدريب النقابي" والتي دشنها النائب خالد عيش منذ فترة وتتولي عملية شرح القوانين الخاصة بالعمال بواسطة خبراء ومتخصصين.

وعلى مدار 3 أيام، تستمر أعمال النسخة الرابعة من الدورة التدريبية التثقيفية بحضور ممثلين عن اللجان النقابية للشركات والمصانع التابعة للنقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية. 

جدير بالذكر يتبع النقابة العامة 120 شركة ومصنعًا داخل قطاع الصناعات الغذائية وأكثر من 150 ألف عضو.

وقال النائب خالد عيش، ممثل العمال داخل مجلس الشيوخ ورئيس النقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية، إن خدمة العمال والعمل على تسليحهم بالمعرفة لتحقيق معدلات إنتاج أعلى وتثقيفهم بالقوانين واللوائح الخاصة بهم كان هدفي منذ تولي المسئولية.

وأضاف في تصريحات صحفية، أن العمل على تحقيق هذا الهدف يتم على محورين، الأول تنظيم الدورات التدريبية التثقيفية ودعوة اللجان النقابية بالشركات والمصانع على مستوى الجمهورية، والمحور الثاني نقل تلك المعرفة إلى القواعد العمالية داخل الشركات بمعرفة تلك اللجان التي ننسق معها طوال العام لتذليل أي عقبة قد تؤثر على عملية الإنتاج أو مصلحة العامل، فقطاع الصناعات الغذائية هو من القطاعات الحيوية وبفضل عمالنا لم تتوقف عملية الإنتاج لحظة واحدة وقت وباء كورونا، بما انعكس وقتها على توافر السلع الغذائية داخل السوق.

وتابع: «أطلقنا استراتيجية خاصة بالنقابة العامة تستهدف تأهيل جيل نقابي واعٍ وعلى قدر كبير من المسئولية تجاه وطنه والمجتمع، فنحن نقابة تعمل في كل ما يؤكل ويشرب وتسليح العامل بالمعرفة يسهم في القضاء على أي فرصة لوقف عملية الإنتاج، التي نعاهد المجتمع والقيادة السياسية على الاستمرار في بذل المزيد من الجهد للوصول إلى حالة الاكتفاء الذاتي التي ننشدها جميعًا».

من جانبهم، أشاد المشاركين بالنسخة الرابعة بالجهود المبذولة من جانب النقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية ورئيسها النائب خالد عيش، على ما يبذلونه من جهود مثمرة لتسليح العمال بالمعرفة، وشرح القوانين الخاصة بهم سواء قانون "العمل الجديد" أو "التأمينات"، مؤكدين بذلهم المزيد من الجهد لتحقيق أعلى معدلات الإنتاج.

النائب خالد عيش مجلس الشيوخ اتحاد عمال مصر النقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية الدورة التدريبية التثقيفية

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رسائل المنيا

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