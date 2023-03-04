السبت 04 مارس 2023
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لمتهمين بالاتجار فى المخدرات بقليوب

حبس متهم
حبس متهم

قضت الدائرة الخامسة، محكمة جنايات شبرا الخيمة، بالسجن المشدد لمدة 6 سنوات، لعامل وحلاق وجزار، وتغريم كل منهم غرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه؛ لاتهامهم بالاتجار بالمواد المخدرة "الهيروين والحشيش"، وحيازة أسلحة نارية وذخائر بدائرة مركز شرطة قليوب بمحافظة القليوبية في القضية رقم 11028 لسنة 2022 جنح مركز قليوب، والمقيدة برقم 3331 لسنة 2022 كلي جنوب بنها.

صدر الحكم  برئاسة المستشار المستشار أحمد رفعت النجار، وعضوية المستشارين ومحمود محمد بريري، وأمير محمد عاصم، وأمانة سر رضا جاب الله.

وكشف أمر الإحالة  عن أن المتهمين "محمد. ع"، عامل، و"سيد س "، حلاق، و"إسلام س"، جزار، مقيمين بدائرة مركز شرطة قليوب، بمحافظة القليوبية، حازوا وأحرزوا جوهرًا مخدرًا "الهيروين" بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، كما حازوا وأحرزوا عقارا يخضع لبعض قيود الجواهر المخدرة "البنزوهيكسول" بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بما قانوناً.

وأشار أمر الإحالة، أن المتهمين حازوا وأحرزوا جوهرًا مخدرًا "الحشيش" بقصد التعاطي في غير الأحوال المصرح بما قانوناً، كما حازوا وأحرزوا أسلحة نارية غير مششان "فرد خرطوش" بغير ترخيص، وحازوا وأحرزوا ذخائر "ثلاث طلقات"، مما تستعمل في السلاح الناري موضوع الاتهام السابق دون أن يكون مرخصاً له بحيازته أو إحرازه.

محكمة جنايات شبرا الخيمة السجن المشدد عامل حلاق جزار المواد المخدرة

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