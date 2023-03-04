السبت 04 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

الأرصاد: ارتفاع ملحوظ فى درجات الحرارة غدًا الأحد

الأرصاد
الأرصاد

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا، الأحد، ارتفاعا فى درجات الحرارة، ليسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وجنوب الصعيد، مائل للدفء على السواحل الشمالية الغربية، بارد ليلا على أغلب الأنحاء.

وتتوقع الأرصاد أن يشهد غدا نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة تؤدى إلى تدهور الرؤية الأفقية على بعض الطرق على فترات متقطعة، كما يشهد شبورة مائية صباحا تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وفرص أمطار خفيفة غربا.

درجات الحرارة
 

وأوضحت الأرصاد أنه بالنسبة لدرجات الحرارة، غدا الأحد، القاهرة العظمى 33 درجة والصغرى 14 درجة، والإسكندرية العظمى 23 والصغرى 14 درجة، ومطروح العظمى 21 درجة والصغرى 12 درجة، وسوهاج العظمى 36 درجة والصغرى 14 درجة، وقنا العظمى 37 درجة والصغرى 15 درجة، وأسوان العظمى 37 درجة والصغرى 16 درجة.

وحدث الانقلاب الشتوى الأربعاء 21 ديسمبر 2022م الموافق 27 من جمادى الأولى 1444هـ الساعة 23:48 معلنا بداية فصل الشتاء فلكيا، وذلك طبقا للحسابات الفلكية والأرصاد التى يقوم بها معمل أبحاث الشمس بالمعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية.

وكانت قد أعلنت الأرصاد عن أن فصل الشتاء هذا العام وفقا للحسابات الفلكية سيصل طوله إلى 88 يوماً و23 ساعة و38 دقيقة، وينتهى يوم الإثنين 20 مـارس 2023م الموافق 28 من شعبان 1444هـ الساعة 23:26.

والشمس تدور فى مدار ظاهرى بالنسبة إلى نجوم الخلفية السماوية التى تظهر ثابتة فى السماء، ويعرف هذا المدار بدائرة البروج، ويميل مستوى دائرة البروج مع مستوى دائرة الاستواء السماوى بزاوية قدرها 23 درجة و27 دقيقة، وهى الزاوية نفسها التى يميل بها محور دوران الكرة الأرضية عن العمودى على مستوى مدارها.

ونتيجة لدوران الأرض حول الشمس وميل محورها على مستوى مدارها تحدث الفصول الأربعة، وفى فصل الشتاء تسقط أشعة الشمس متعامدة على مدار الجدى 23 درجة ونصف جنوباً، وتكون أشعة الشمس شديدة الميل على نصف الكرة الشمالى وشبه عمودية على نصف الكرة الجنوبى فيما عدا مدار الجدي، ويقل طول النهار عن طول الليل فى نصف الكرة الشمالى.

درجات الحرارة الأرصاد هيئة الأرصاد الجوية طقس حار القاهرة الكبرى

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