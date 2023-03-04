السبت 04 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

تضخم وعجز بالموازنة.. خبير اقتصاد لـ«القاهرة الإخبارية»: 3 تحديات تعصف باستقرار بريطانيا

عجز بالموازنة
عجز بالموازنة

كشف علي متولي، خبير اقتصادي، وخبير تحليل مخاطر، عن أبرز التحديات التي تواجه بريطانيا، مؤكدًا أنه على رأس التحديات استمرار التضخم عند مستوى أعلى من 2% والذي يستهدفه البنك المركزي، متوقعًا استمرار ذلك التحدي حتى منتصف العام المقبل.

وقال خلال مداخلة عبر "سكايب"، بقناة "القاهرة الإخبارية"، إن الضيق المالي أبرز تلك التحديات، مما يؤثر على الاستهلاك الخاص، من السلع المعمرة وغير المعمرة، لافتًا إلى حدوث تأثر في مبيعات قطاعات كثيرة مثل الضيافة والأغذية والترفيه.

وأضاف: "عجز الموازنة والذي يجبر الحكومة على ترشيد الاستهلاك ويقيد قدرتها على دعم الإنفاق خاصة في طبقة العمال محدودة الدخل والمتأثرة بالتضخم".

وتابع: "جذب الاستثمارات وتحفيز الشركات على التوسع يعد من أهم التحديات التي تواجه الاقتصاد البريطاني"، موضحًا أن تلك التحديات تؤثر على نمو الاقتصاد البريطاني.

بريطانيا اقتصاد بريطانيا تحديات عجز موازنة التضخم

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