السبت 04 مارس 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

اتهام طالب بالاعتداء على زميله وإصابته بسبب الخلاف على اللعب فى الجيزة

سيارة إسعاف
سيارة إسعاف

اعتدى طالب على زميله بالضرب بالجيزة، ما أسفر عن إصابته بكسر في عظمة الترقوة، وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الطالب المتهم، وتولت النيابة التحقيق.

تقدم ولي أمر طالب بالصف الأول الإعدادي، ببلاغ لمديرية أمن الجيزة، اتهم فيه طالبا بالاعتداء على ابنه، وذكر أن خلافا بين المتهم وابنه خلال اللعب، دفع المتهم للاعتداء على ابنه بالضرب، وإصابته بكسر بعظمة الترقوة، ليتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.

حدد رجال المباحث هوية الطالب المتهم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله، لتباشر النيابة المختصة التحقيق.

أمن الجيزة طالبا بالاعتداء على ابنه

رئيس التحرير

وائل لطفي

رسائل المنيا

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