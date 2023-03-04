«الزراعة» تصدر عدد مارس من مجلتها الشهرية «MALR»

أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، العدد الثالث من مجلتها الشهرية «MALR»، عدد شهر مارس 2023، والتي يشرف عليها ويعدها مركز المعلومات الصوتية والمرئية، والمكتب الإعلامي للوزارة، تحت شعار "كلمة من قلب الديوان".

وخصصت الوزارة هذا العدد، للاحتفال بعيد المرأة المصرية، والذي يعد هو العدد المئوي لها، ومرور 100 عام على تمكينها منذ 16 مارس 1923، حيث تصدرت غلاف المجلة الأميرة فاطمة إسماعيل "صاحبة المقام الرفيع"، حيث تم استعراض دورها في خدمة العلم، وتقديم خدمات للزراعة المصرية، وكذلك ملف خاص بعنوان "محاربات على جبهة الأمن الغذائي"، حيث تم إلقاء الضوء على الرائدات من وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ودورهن البارز في المواقع المختلفة، كذلك موضوع خاص، بتعامل الصحافة القديمة مع المرأة المصرية ودورها في الفترة اللاحقة لتمكينها.

كما ألقى هذا العدد الضوء على متحف المجموعة الحشرية، بمعهد بحوث وقاية النباتات التابع لمركز البحوث الزراعية، والذي يعد هو الوحيد من نوعه في الشرق الأوسط وإفريقيا، ويضم أكثر من 150 ألف عينة حشرية تم تحنيطها، بأسلوب علمي.

وأشار هذا العدد إلى أبرز قرارات مجلس الوزراء، والتي جاءت لدعم المواطنين والمزارعين ومربي الدواجن، فضلا عن تكليفات وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السيد القصير، لمسئولي حماية الأراضي بالمحافظات، واجتماعه مع منتجي الدواجن لبحث المشاكل التي تواجه الصناعة، وسبل تقديم الدعم.

واستعرض العدد الثالث من المجلة أيضا، استعدادات وزارة الزراعة لاستقبال شهر رمضان المبارك، وتنفيذ تكليفات وزير الزراعة بضخ المزيد من السلع الغذائية بمنافذها، بأسعار مخفضة لرفع العبء عن كاهل المواطنين، وكذلك اشتمل العدد على حوار خاص مع الدكتورة هند عبد اللاه مدير المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية، والتي أشارت فيه إلى خطة المعمل للتوسع في الخدمات المتميزة التي يقدمها.

وبمناسبة اليوم العالمي للمياه، استعرض العدد الجهود والمبادرات الحكومية وما تقدمه وزارة الزراعة لتحديث وتطوير الري بمحافظات مصر المختلفة، وقصص نجاح المزارعين الذين استجابوا للتحول للنظم الحديثة في الري.

كما استعرضت صفحة "صحي ومفيد"، الفوائد والنصائح الغذائية الواجب اتباعها خلال شهر رمضان المبارك، فضلا عن أن هذا العدد احتفل بقدوم فصل الربيع، وكيف احتفى نجوم الفن بأعياده، وتفتح الزهور ومناظره الجميلة الخلابة، كما يشمل العدد مقالات لعدد من القيادات البارزة بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.

ويقدم العدد أيضا التوصيات الفنية لمزارعي المحاصيل المختلفة، وأهم المعاملات والتي يجب مراعاتها خلال شهر مارس الجاري، ويحتفل هذا العدد أيضا بالأعياد القومية لمحافظات: قنا، بني سويف، المنيا، الفيوم، جنوب سيناء، والجيزة، وأهم مقومات النشاط الزراعي بها.

ويعد «MALR» هو أحدث إصدارات مركز المعلومات الصوتية والمرئية، وهو مجلة رسمية إعلامية زراعية متخصصة ومتنوعة في التقارير الإخبارية والملفات الزراعية، وهي مجلة دورية شهرية، يتم إعدادها بصيغة إلكترونية pdf، يتم تداولها عبر مواقع التوصل الاجتماعي المختلفة، والتابعة للجهاز الإعلامي للوزارة، حيث تم فتح الباب لتواصل ومشاركات العاملين بالقطاع الزراعي من كافة القطاعات والهيئات للنشر فيها، إعمالا لشعارها "نكتبها بأقلامنا من واقع الإنجازت".