السبت 04 مارس 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

جدول مواعيد القطارات اليوم السبت بمحافظات مصر

القطارات
القطارات

يرصد لكم موقعنا “الدستور” في تقريرة اليوم جدول مواعيد القطارات اليوم السبت بمحافظات مصر بداية من الساعة 12 ظهراً بمحافظات مصر.

وإليكم جدول مواعيد القطارات اليوم السبت 4 مارس 2023 بمحافظات مصر

جدول مواعيد القطارات على خط القاهرة لـ الإسكندرية

  • قطار رقم 913 مكيف القاهرة الإسكندرية موعد قيامه الساعة 12.30 ظهرا.
  • قطار رقم 917 مكيف القاهرة الإسكندرية مباشر موعد قيامه الساعة 14.00 ظهرا.
  • قطار رقم 919 مكيف القاهرة الإسكندرية موعد قيامه الساعة 14.25 ظهرا.
  • قطار رقم 915 مكيف القاهرة الإسكندرية موعد قيامه الساعة 15.35 عصرا.
  • قطار رقم 921 مكيف القاهرة الإسكندرية موعد قيامه الساعة 16.10 مساء.
  • قطار رقم 925 مكيف القاهرة الإسكندرية موعد قيامه الساعة 17.10 مساء.
  • قطار رقم 923 مكيف القاهرة الإسكندرية موعد قيامه الساعة 18.00 مساء.
  • قطار رقم 927 مكيف القاهرة الإسكندرية مباشر موعد قيامه الساعة 19.00 مساء.
  • قطار رقم 931 مكيف القاهرة الإسكندرية موعد قيامه الساعة 20.15 مساء.
  • قطار رقم 1203 القاهرة الإسكندرية (روسى ) موعد قيامه الساعة 13.25 ظهرا.

جدول مواعيد القطارات على خط الإسكندرية لـ القاهرة

  • قطار رقم 912 مكيف الإسكندرية القاهرة موعد قيامه الساعة 11.30 صباحا.
  • قطار رقم 914 مكيف الإسكندرية القاهرة موعد قيامه الساعة 13.00 ظهرا.
  • قطار رقم 916 مكيف الإسكندرية القاهرة مباشر موعد قيامه الساعة 14.00 ظهرا.
  • قطار رقم 922 مكيف الإسكندرية القاهرة موعد قيامه الساعة 15.30 عصرا.
  • قطار رقم 928 مكيف الإسكندرية القاهرة موعد قيامه الساعة 18.00 مساء.
  • قطار رقم 930 مكيف الإسكندرية القاهرة موعد قيامه الساعة 20.10 مساء.
  • قطار رقم 920 مكيف الإسكندرية طنطا موعد قيامه الساعة 22.00 مساء.
  • قطار رقم 18 الإسكندرية القاهرة (روسى ) موعد قيامه الساعة 13.10 ظهرا.
  • قطار رقم 28 الإسكندرية القاهرة (روسى) موعد قيامه الساعة 20.20 مساء.

جدول مواعيد القطارات على خط القاهرة لـ أسوان

  • قطار رقم 982 مكيف القاهرة أسوان موعد قيامه الساعة 12.00 ظهرا.
  • قطار رقم 986 مكيف القاهرة الأقصر موعد قيامه الساعة 13.00 ظهرا.
  • قطار رقم 970 مكيف بور سعيد سوهاج موعد قيامه الساعة 14.00 ظهرا.
  • قطار رقم 990 مكيف القاهرة سوهاج موعد قيامه الساعة 16.00 عصرا.
  • قطار رقم 2006 مكيف القاهرة أسوان موعد قيامه الساعة 17.15 عصرا.
  • قطار رقم 2012 مكيف القاهرة أسوان موعد قيامه الساعة 17.30 عصرا.
  • قطار رقم 872 مكيف القاهرة أسيوط موعد قيامه الساعة 17.45 عصرا.
  • قطار رقم 988 مكيف القاهرة أسوان موعد قيامه الساعة 19.00 مساء.
  • قطار رقم 2014 مكيف القاهرة أسوان موعد قيامه الساعة 21.00 مساء.
  • قطار رقم 976 مكيف القاهرة أسوان موعد قيامه الساعة 21.30 مساء.
  • قطار رقم 996 مكيف القاهرة أسوان موعد قيامه الساعة 22.00 مساء.
  • قطار رقم 890 مكيف القاهرة سوهاج موعد قيامه الساعة 23.30 مساء.
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