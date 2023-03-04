فترة ما بعد انقطاع الطمث.. الأعراض والأسباب وطرق العلاج

فترة ما بعد انقطاع الطمث هى الفترة التي تلي انقطاع الدورة الشهرية لمدة 12 شهرًا، خلال هذه المرحلة، تصبح أعراض انقطاع الطمث، مثل الهبات الساخنة، أكثر اعتدالًا أو تختفي يتعرض الأشخاص في مرحلة ما بعد انقطاع الطمث لخطر متزايد للإصابة بهشاشة العظام وأمراض القلب، قد تقلل الأدوية أو تغيير نمط الحياة الصحي من مخاطر هذه الحالات.

الأعراض والأسباب التشخيص والاختبارات الإدارة والعلاج والوقاية

Postmenopause هو مصطلح لوصف الوقت بعد أن يمر شخص ما بسن اليأس، عندما تكونين في مرحلة ما بعد انقطاع الطمث، تكون فترة الحيض لديك قد ولت لمدة تزيد عن 12 شهرًا متتاليًا.

في هذه المرحلة من الحياة، تكون سنوات الإنجاب لديك متأخرة ولم تعد في مرحلة التبويض (إطلاق البويضات)، قد تصبح أعراض انقطاع الطمث التي عانيت منها في الماضي أكثر اعتدالًا أو تختفي تمامًا، ومع ذلك تستمر معاناة بعض الأشخاص من أعراض انقطاع الطمث لمدة عقد أو أكثر بعد انقطاع الطمث.

هناك ثلاث مراحل لانقطاع الطمث: انقطاع الطمث وانقطاع الطمث ومرحلة ما بعد انقطاع الطمث

فترة ما قبل انقطاع الطمث: هى الفترة التي تسبق سن اليأس، يصف الوقت الذي تبدأ فيه الهرمونات في الانخفاض وتصبح دورات الطمث غير منتظمة وغير منتظمة، قد تبدأ في الشعور بآثار جانبية لانقطاع الطمث ، مثل الهبات الساخنة أو جفاف المهبل.

يحدث انقطاع الطمث عندما تتوقفين عن إفراز الهرمونات التي تسبب الدورة الشهرية ولا تنقطع الدورة الشهرية لمدة 12 شهرًا على التوالي. بمجرد حدوث ذلك ، تدخل مرحلة ما بعد انقطاع الطمث.

بعد انقطاع الطمث هو الوقت بعد حدوث انقطاع الطمث بمجرد حدوث ذلك ، تكون في مرحلة ما بعد انقطاع الطمث لبقية حياتك، يتعرض الأشخاص في مرحلة ما بعد انقطاع الطمث لخطر متزايد للإصابة بحالات صحية معينة مثل هشاشة العظام وأمراض القلب.

ما هي مدة انقطاع الطمث؟

بمجرد دخولك إلى سن اليأس، تكون في هذه المرحلة لبقية حياتك ستبقى مستويات هرمونك منخفضة ولن يكون لديك فترة شهرية، لا يمكنك الحمل لأن المبايض قد توقفت عن إطلاق البويضات.

ما التغيرات الهرمونية التي تحدث في هذة المرحلة؟

ينتج مبيضك القليل جدًا من كل من الإستروجين والبروجسترون في الوقت الذي تكون فيه في مرحلة ما بعد انقطاع الطمث، لا يزال بعض الأشخاص يعانون من آثار جانبية من انخفاض مستويات الهرمون.

في أي عمر؟

لا يوجد عمر تكون فيه تلقائيًا في مرحلة ما بعد انقطاع الطمث، بمجرد غياب دورتك الشهرية لأكثر من عام، تكونين في مرحلة ما بعد انقطاع الطمث بغض النظر عن العمر، في المتوسط ​​ يمر الناس بسن اليأس عند حوالي 51 عامًا.

الأعراض والأسباب

ما هي أعراض هذه المرحلة؟

يشعر معظم الناس في مرحلة ما بعد انقطاع الطمث بأعراض باقية من انقطاع الطمث، الأعراض أقل حدة، في بعض الحالات ، يكادون يختفون. تحدث الأعراض المزمنة بسبب انخفاض مستويات الهرمونات التناسلية.

يمكن أن يشعر الأشخاص في مرحلة ما بعد انقطاع الطمث بأعراض مثل:

الهبات الساخنة والتعرق الليلي.

جفاف المهبل والانزعاج الجنسي.

اكتئاب.

التغييرات في الدافع الجنسي.

الأرق .

جلد جاف.

تغيرات الوزن.

تساقط الشعر .

سلس البول .

إذا أصبحت أعراضك أكثر حدة أو تتداخل مع حياتك اليومية ، فتحدث مع مقدم الرعاية الصحية الخاص بك. قد يرغبون في استبعاد أي حالة أساسية تسبب هذه الأعراض.

التشخيص والاختبارات

كيف تعرفين أنك في مرحلة ما بعد انقطاع الطمث؟

سيتمكن مقدم الرعاية الصحية الخاص بك من إخبارك إذا كنت في مرحلة ما بعد انقطاع الطمث بناءً على أعراضك والمدة التي مرت منذ آخر دورة شهرية لك، في بعض الحالات ، سيأخذ مقدم الرعاية الصحية الخاص بك عينة دم ويفحص مستويات الهرمون لديك للتأكد من أنك مررت بانقطاع الطمث، تذكري أنكِ لا تعتبرين في مرحلة انقطاع الطمث إلا بعد مرور أكثر من عام على الدورة الشهرية.

الإدارة والعلاج

ما الأدوية المستخدمة في علاج أعراض ما بعد انقطاع الطمث؟

يمكن أن يكون العلاج بالهرمونات خيارًا، على الرغم من أن مقدمي الرعاية الصحية يوصون غالبًا باستخدامه لفترة قصيرة ولدى الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 60 عامًا، هناك مخاطر صحية مرتبطة بالعلاج الهرموني مثل جلطات الدم والسكتة الدماغية، لا ينصح بعض مقدمي الرعاية الصحية باستخدام العلاج الهرموني بعد انتهاء سن اليأس أو إذا كانت لديك حالات طبية معينة.