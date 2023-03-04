السبت 04 مارس 2023
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

دجالين «أون لاين».. التحقيق مع شخصين بتهمة النصب عبر «فيسبوك»

ضبط متهمين
ضبط متهمين

تباشر النيابة العامة بالإسكندرية التحقيق في واقعة قيام شخصين بتكوين تشكيل عصابي للنصب على المواطنين، من خلال ممارسة أعمال الدجل والشعوذة، وتحقيق أهدافهما من الانتشار على صفحات التواصل الاجتماعي.

وأكدت تحريات الأجهزة الأمنية عن أن الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة كشفت عن وجود صفحة على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" يُبدى من خلالها المُعلن قدرته على القيام بأعمال الدجل والشعوذة والسحر، مُقابل مبالغ مالية.

بعد تقنين الإجراءات أمكن تحديد وضبط أحد الأشخاص «ممارس أعمال الدجل والشعوذة، وآخر معاون له»، وذلك حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة كرموز بالإسكندرية، وعُثر بحوزتهما على هاتفى محمول، بفحصهما فنياً تبين احتواؤهما على الرسائل والمحادثات التى تؤكد نشاطهما الإجرامى- الأدوات المستخدمة فى أعمال الدجل والشعوذة- مبلغ مالى من متحصلات نشاطهما الإجرامي.

الدجل طاع الشرطة المتخصصة أعمال الدجل والشعوذة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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