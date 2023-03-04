السبت 04 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

التفاصيل الكاملة لمصرع طفل أثناء لهوه بالمنوفية

جثة طفل
جثة طفل

استقبل مستشفى تلا المركزي، طفل كان قد لقي مصرعه خنقا بحبل بالمنوفية، وذلك عقب استقباله داخل مستشفى تلا المركزي، حيث وصل الطفل البالغ من العمر 8 سنوات مصابًا بحز دائرة حول الرقبة، وتوفي في الحال وعلى الفور تم  إخطار مركز الشرطة للتحقيق.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي اللواء حازم سامي مدير أمن المنوفية إخطارا من العميد مصطفى النشال مأمور مركز شرطة تلا، يفيد ورود بلاغ من المستشفى المركزي، بوصول طفل يبلغ من العمر 8 سنوات مصاب بحز دائري حول رقبته وتوفي متأثرًا بذلك.

وعلى الفور انتقلت قوة أمنية لتحقيق في الحادث، وبسؤال والده قال أن إبنه ع، أ، ع 8 سنوات كان يلهو على مرجيحة عبارة عن حبل معلق بسقف المنزل، والتف الحبل حول رقبته، ونفى الشبهة الجنائية عن الواقعة، وباستدعاء مفتش الصحة، أوضح أن الوفاة نتيجة هبوط حاد بالدورة الدموية إدعاء اختناق بحبل المرجيحة ولا توجد إصابات أخرى ظاهرة.

وحررت القوة الأمنية محضرا بالواقعة حمل رقم 1165 جنح مركز شرطة تلا، وذلك بعد سماع أقوال أسرة الطفل وإرفاق التقرير الطبي عن الحالة، وأخطرت جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات في الواقعة، حيث قررت دفن الجثمان وتسليمه لذويه، وشيع المئات من أهالي مركز تلا جثمان الطفل إلى مثواه الأخير، داعين الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وسط حالة من الحزن بين أسرته.

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