كيف يمكن الاستعانة بـ«اليوجا» لاستعادة التوازن العقلي؟

يعتبر التوتر والقلق والاكتئاب، صعوبات متكررة في مجتمع اليوم سريع الخطى، يمكن أن يكون لهذه المخاوف تأثير على الصحة العقلية، ما يؤدي إلى فقدان الانتباه، وانخفاض الإنتاجية، والشعور العام بالتعاس.

واليوجا هي ممارسة جسدية تجمع بين التنفس والتأمل والحركة لتحسين الصحة البدنية وتقليل التوتر وتعزيز الوضوح العقلي. من ناحية أخرى، يتضمن التأمل تركيز انتباهك على شيء معين، مثل أنفاسك أو تعويذة، لتهدئة عقلك وتقليل التوتر.

ويشارك بعض مدربي اليوجا الاقتراحات المفيدة لدمج هذه الأنشطة في روتينك اليومي كالتالي:-

1. اليوجا لبدء يومك:

قد تساعدك ممارسة اليوجا لبضع دقائق في الصباح على بدء يومك بسلام وتركيز. تساعد الأوضاع السهلة مثل تحية الشمس أو إطالة البقرة على التخلص من التوتر وتعزيز تدفق الدم، ما يعدك ليوم مثمر.

2. تأمل اليقظة:

التدرب على هذا يستلزم التركيز على اللحظة الحالية ومراقبة أفكارك دون إصدار أحكام. يمكن أن تساعد هذه الممارسة في تنمية الوعي الذاتي وتقليل التوتر والقلق وتعزيز الرفاهية العاطفية.

3. التنفس العميق:

قد يساعدك هذا التمرين على التحكم في معدل ضربات القلب وتقليل التوتر. استنشق لمدة أربع ثوان ، استمر في الانتظار لمدة سبع ثوان ، ثم قم بالزفير لمدة ثماني ثوان باستخدام تقنية التنفس 4-7-8. استمر في هذه الدورة عدة مرات لتهدئة عقلك وجسمك.

4. خذ وقفة:

أخذ استراحة صغيرة من العمل أو المسؤوليات اليومية يمكن أن يساعد في تقليل التوتر وزيادة التركيز. استفد من هذا الوقت للقيام ببعض أوضاع اليوجا أو للتأمل لبضع دقائق. حتى الإجازة القصيرة يمكن أن تساعدك على استعادة توازنك العقلي.

5. حدد النوايا:

قبل أن تبدأ في ممارسة اليوجا أو التأمل ، حدد هدفًا لنفسك. يمكن أن يكون شيئًا أساسيًا مثل الرغبة في الشعور بالهدوء أو التركيز أكثر. النية الواضحة تساعدك في الحفاظ على تركيزك وتحفيزك أثناء ممارستك.

6. جرب التأمل الموجه:

إذا كنت جديدًا في التأمل ، يمكن أن يكون التأمل الموجه مكانًا ممتازًا للبدء. هناك مجموعة متنوعة من التأملات الموجهة المتاحة عبر الإنترنت ، بدءًا من مسح الجسم إلى التصورات ، والتي يمكن أن تساعدك على الاسترخاء وتقليل التوتر.

7. ممارسة الامتنان:

قد يساعدك التفكير فيما أنت ممتن من أجله على تغيير تركيزك بعيدًا عن التوتر والأفكار السلبية. خذ بضع دقائق في نهاية ممارسة اليوجا أو التأمل لتدوين ثلاثة أشياء تشعر بالامتنان من أجلها.

ويمكن أن تساعدك اليوجا والتأمل على استعادة التوازن العقلي وتقليل التوتر وتعزيز صحتك العامة إذا قمت بدمجهما في روتينك اليومي. من خلال تخصيص بضع دقائق كل يوم لهذه الأساليب ، يمكنك زيادة وعيك الذاتي وإنشاء نظرة أكثر تفاؤلاً للحياة. للحصول على مزايا هذه التقنيات القوية ، ابدأ بخطوات صغيرة وقم ببناء ممارستك تدريجيًا.