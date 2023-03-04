السبت 04 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

استكمال محاكمة عامل متهم بقتل صديقه في الخصوص

محكمة
محكمة

تستكمل الدائرة التاسعة بمحكمة جنايات شبرا الخيمة،  اليوم السبت، محاكمة عامل متهم بقتل صديقه بسبب خلافات مالية بينهما بدائرة قسم شرطة الخصوص بمحافظة القليوبية.

تعقد الجلسة  برئاسة المستشارهاني فتحي عباس مطاوع، وعضوية المستشارين محمد عبد المنعم نصر، وأحمد شحاتة هلال، ومحمد سعد الدين محمد، وأمانة سر ماهر الشوبري.

كشف أمر الإحالة   أن المتهم" محمود ا “، عامل، مقيم المرج بالقاهرة، قتل المجني عليه "علاء . أ "، عمدًا مع سبق الاصرار، وبيّت النية وعقد العزم على قتله وما أن ظفر به حتى استل سلاحًا أبيض سكين، وكال له طعنة واحدة استقرت بصدره قاصدًا إزهاق روحه فأحدث إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته علي النحو المبين بالأوراق.

محكمة جنايات شبرا الخيمة محاكمة عامل صديقه قتل المستشارهاني فتحي عباس مطاوع

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