«ذا هيل»: احتشاد من الديمقراطيين دعماً لترشح بايدن للرئاسة في 2024

قالت صحيفة "ذا هيل" الأمريكية في تقرير لها، إن الديمقراطيين في بالتيمور يحتشدون خلف الرئيس جو بايدن ويدعمون ترشحه في انتخابات الرئاسة الأمريكية 2024، وسط إشادة بتشريعاته الأخيرة في الكونجرس.

الديموقراطيون في بالتيمور

وأشارت الصحيفة، إلى أن الديمقراطيين في بالتيمور يدعمون الرئيس الأمريكي، وذلك في أعقاب الحدث الأخير الذي شارك فيه الرئيس الامريكي جو بايدن الأربعاء الماضي، حيث تحدث بايدن أمام مؤتمر قضايا التجمع الديمقراطي، حيث أخبر بايدن أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين أنه سيوقع مشروع قانون يتجاوز جهود مقاطعة كولومبيا لإصلاح الطريقة التي تلاحق بها المدينة الجريمة وتعاقب عليها، وسط رفض الجمهوريين.

ومن جانبها قالت النائبة براميلا جايابال (ديمقراطية من واشنطن)، رئيسة التجمع التقدمي في الكونجرس الذي أيد السناتور بيرني ساندرز (I-Vt.) في الانتخابات التمهيدية الديمقراطية لعام 2020 ، "أود أن أرى بايدن يعلن ترشحه قريبًا". .

وقالت ف:"لم يفاجأ أحد بأن بايدن لم يكن خياري في الانتخابات الأولى للانتخابات التمهيدية". "لكن الحزب الشيوعي الصيني والرئيس وإدارته شكلا شراكة قوية بشكل لا يصدق".

تشريعات بايدن في الكونجرس

ةقالت ذا هيل، تتماشى حالة الدعم من الديموقراطيين لبايدن مع الانتصارات التشريعية التي حققها بايدن في الكونجرس مما يدعم ترشحه والحكم لأربع سنوات أخرى في البيت الأبيض ، بالنظر إلى المخاوف السابقة بشأن أرقام استطلاعاته المتأخرة و تقدم العمر.

وقال النائب بيت أغيلار (ديمقراطي من كاليفورنيا):"أعتقد أنه يجب أن يعلن سريعا، وهو أقوى مرشح لدينا".

وأشار أغيلار، رئيس التجمع الديمقراطي في مجلس النواب ، إلى عدد من مشاريع القوانين التي وقع بايدن على قانون في الكونغرس الأخير منها حزمة إغاثة بقيمة 1.9 تريليون دولار من COVID-19، ومشروع قانون البنية التحتية للحزبين بقيمة 1.2 تريليون دولار ، وتشريع سلامة الأسلحة.

وأضاف: "مرارًا وتكرارًا، كان بايدن قادرًا على التعامل مع الديمقراطيين في مجلس النواب، ومع الديمقراطيين في مجلس الشيوخ، ولذا أعتقد أنه يمكنه ويجب عليه الترشح وسيحصل على دعم التجمع الديمقراطي في مجلس النواب".

وقالت النائبة آن ماكلين كوستر (ديمقراطية - NH)، رئيسة تحالف الديمقراطيين الجدد من يسار الوسط، إنه بناءً على الخريطة السياسية الحالية، فإن بايدن هو أفضل فرصة للحزب لتولي البيت الأبيض.