الجمعة 03 مارس 2023
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

طبيب «بايدين»: الرئيس الأمريكي خضع لعملية إزالة ورم سرطاني فبراير الماضي

بايدن
بايدن

قال طبيب الرئيس الأمريكي، جو بايدن، إن الرئيس قد خضع لعملية إزالة ورم جلدي سرطاني صغير في شهر فبراير الماضي، وفقا لقناة العربية نيوز.

واستقبل الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الجمعة، المستشار الألماني أولاف شولتس في لقاء يتيح إعلان وحدة البلدين في رسالة موجهة إلى موسكو وبكين بعد فترة من التوتر بين الداعمين الرئيسيين لكييف.

وتعد هذه ثاني زيارة للمستشار إلى واشنطن بعد زيارة أولى في فبراير 2022، بهدف إعادة تأكيد روابط الصداقة الوثيقة بين البلدين، بحسب البيت الأبيض.

وتأتي الزيارة أيضًا بعد فترة من التشنج بين واشنطن وبرلين حول المفاوضات الصعبة لتسليم دبابات إلى أوكرانيا، ولا يتضمن برنامج الزيارة مؤتمرًا صحفيا مشتركا ما أثار تساؤلات في الصحافة الألمانية، وقال المتحدث باسم المستشار الألماني شتيفن هيبشترايت إن هذه المسألة كانت موضع "مبالغة مسرفة في التفسير" مؤكدا أنها "زيارة عمل قصيرة. 

وأكد "هيبشترايت" أن بايدن وشولتس سيبحثان تطورات النزاع في أوكرانيا موضحا أن بين المسائل المطروحة "كيف ستكون الأشهر المقبلة في أوكرانيا؟ وما انعكاس ذلك على الدعم الذي يمكن للحلفاء تقديمه" لهذا البلد.

وقال المتحدث باسم المستشار الألمانيإن العلاقات بين الولايات المتحدة وألمانيا التي تعول على الحلف الأطلسي وعلى الحماية العسكرية الأمريكية، "جيدة جدا" بالرغم من بعض التقلبات منذ وصول بايدن إلى السلطة.

ومنذ دخوله إلى البيت الأبيض، ضغط الرئيس الأمريكي علنًا على برلين لحضها على التخلي عن مشروع خط أنابيب الغاز "نورد ستريم 2" الذي كان سيربطها بموسكو.

واليوم تثير المساعدات الضخمة التي تعتزم الإدارة الأمريكية تخصيصها للصناعات الخضراء بموجب مشروع "قانون الحد من التضخم"، انتقادات من برلين والأوروبيين عمومًا.

الرئيس الامريكي أمريكا ورم جلي بايدن عملية طبيب

رئيس التحرير

وائل لطفي

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