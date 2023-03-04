«الدوم».. أمير طعيمة لـ مصطفى ذكرى: «المزاجنجى وصل»

أبهر المتسابق مصطفى ذكري، من الإسماعيلية، عن فئة الغناء، لجنة تحكيم "الدوم"، بأغنية "ليلة إمبارح" كلمات صلاح جاهين، وألحان، سيد مكاوي.

وعلق أمير طعيمة قائلاً: "المزاجنجي بتاعنا وصل أنت عارف إني بحبك، والاداء التعبيري، حلو زي حد بيعمل حفلة في الساحل وبيراوغ الجمهور".

وقال حميد الشاعري: "إية الحلاوة دي منور يادرش".

بينما قالت أنوشكا: "السهل الممتنع".

وعقب المتسابق عقب خروجه من مسرح "الدوم"، قائلاً:"الحمد لله راضي عن أدائي النهاردة".

“الدوم”

وتشهد النسخة الثانية من البرنامج توسعًا وتنوعًا في المسابقات بإتاحة الفرصة للموهوبين في مجالي الفنون التشكيلية والعزف الموسيقي؛ للمشاركة في مسابقات متخصصة في البرنامج، بالإضافة إلى مسابقات الغناء والتمثيل والتقديم التليفزيوني للتنافس أمام لجان تحكيم من الخبراء المتخصصين في كل مجال.

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