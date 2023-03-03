المستشار الألماني: هذا العام سيكون مهما بسبب توابع الحرب الروسية

قال المستشار الألماني أولاف شولتس، إن هذا العام سيكون مهما بسبب توابع الحرب الروسية في أوكرانيا، وفقًا لما أوردته قناة العربية نيوز.

وأضاف أن الشراكة مع أمريكا بأفضل أحوالها، وذلك أثناء زيارته للبيت الأبيض.

ورد الرئيس الأمريكي جو بادين، على شولتس قائلا: روسيا تجهز قواتها لمزيد من الهجمات على أوكرانيا، والدعم العسكري الذي نقدمه لأوكرانيا حقق الفارق في الحرب.

وتواجد المستشار الألماني أولاف شولتس مع جو بادين في لقاء بالبيت الأبيض يتيح إعلان وحدة البلدين في رسالة موجهة إلى الصين وموسكو التي حذّرت من تسليم كييف مزيدا من الأسلحة.

وهذه ثاني زيارة للمستشار إلى واشنطن بعد زيارة أولى في فبراير 2022، والهدف منها "إعادة تأكيد روابط الصداقة الوثيقة" بين البلدين، بحسب البيت الأبيض.

وتثير هذه الزيارة حفيظة الكرملين الذي حذّر، قبل الاجتماع، من أنّ إرسال شحنات أسلحة غربية جديدة لأوكرانيا لن يؤدي إلا إلى "إطالة" أمد النزاع.وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف الجمعة "نلاحظ أن الولايات المتحدة تواصل سياستها الهادفة إلى زيادة شحنات الأسلحة إلى أوكرانيا"إلا أن البيت الأبيض كشف مسبقًا عن أن الولايات المتحدة ستعلن، اليوم الجمعة، عن مساعدة عسكرية جديدة لأوكرانيا، تتكون أساسًا من ذخائر.

وسيتم استقبال المستشار الألماني في الساعة السابعة مساء بتوقيت غرينتش في المكتب البيضاوي، ومن المتوقع أن يدلي الزعيمان بتصريحات موجزة بحضور الصحافيين.

ولا يتضمن برنامج الزيارة مؤتمرًا صحافيًا مشتركًا، ما أثار تساؤلات في الصحافة الألمانية خصوصا في ظل الضبابية حول تسليم دبابات ألمانية الصنع لأوكرانيا، ولو أن بايدن لا يعقد مؤتمرات صحافية بصورة تلقائية عند استقبال قادة أجانب.

وقال المتحدث باسم المستشار شتيفن هيبشترايت إن هذه المسألة كانت موضع "مبالغة وإسراف في التفسير" مؤكدا أنها "زيارة عمل قصيرة" تركز أساسًا على ملف أوكرانيا.

وأضاف أن العلاقات "جيدة جدًا" بين الولايات المتحدة وألمانيا التي تعتمد على حلف شمال الأطلسي والحماية العسكرية الأمريكية.

دوره، أكد المتحدث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض جون كيربي الخميس أن البلدان يعملان "سويا" بشأن أوكرانيا.

منذ وصوله إلى البيت الأبيض، ضغط الرئيس الأمريكي علنا على برلين لحضها على التخلي عن مشروع خط أنابيب الغاز "نورد ستريم 2" الذي كان سيربطها بموسكو

كما كانت مسألة تسليم دبابات إلى أوكرانيا مصدر توتر، ووافقت ألمانيا أخيرًا في 26 يناير على إرسال عدد من دباباتها من طراز ليوبارد إلى أوكرانيا.