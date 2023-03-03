الجمعة 03 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

بمشاركة كريستيانو رونالدو.. النصر يقلب تأخره إلى فوز بثلاثية على الباطن

النصر السعودي
النصر السعودي

حقق النصر فوزا مثيرا في الدقائق الأخيرة على ضيفه الباطن 3/1، اليوم الجمعة، ضمن منافسات المرحلة 19 من دوري روشن السعودي لكرة القدم.

تقدم الباطن عن طريق رينزو لوبيز في الدقيقة 17، قبل أن يدرك  عبد الرحمن غريب التعادل للنصر في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.

وفي الدقيقة الثانية عشرة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني، سجل محمد آل فتيل الهدف الثاني للنصر، وبعده بدقيقتين سجل محمد مران الهدف الثالث.

ورفع النصر رصيده إلى 46 نقطة في صدارة ترتيب المسابقة بفارق نقطتين عن الاتحاد صاحب المركز الثاني.

على الجانب الآخر، تجمد رصيد الباطن عند ست نقاط في المركز السادس عشر والأخير.
 

أخبار كريستيانو رونالدو النصر السعودي الباطن السعودي الدوري السعودي

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