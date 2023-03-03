فوز إيهاب فهمى ونهال عنبر وأحمد بدير بمقاعد «مجلس المهن التمثيلية»

فاز الفنان إيهاب فهمي، والفنانة نهال عنبر، والفنان أحمد بدير، والفنانة عفاف رشاد، والفنان علي كمالو، والفنان أشرف طلبة، بمقاعد مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية في انتخابات التجديد النصفي للنقابة والتي أجريت على مدار اليوم بنادي النقابة بشارع البحر الأعظم.

كما فاز الفنان أشرف زكي بمقعد نقيب المهن التمثيلية، متفوقا على منافسية حلمي فودة، وأحمد السيد ابوموسي، حيث حصد أعلى الأصوات.

وحرص عدد كبير من نجوم الفن على الإدلاء بأصواتهم في انتخابات نقابة المهن التمثيلية ومنهم كل من النجم يحيى الفخراني، نجلاء بدر، أحمد فهمي، ريم مصطفي، سامي مغاوري، محمد الشرنوبي، المخرج مازن الغرباوي، الفنان محمد محمود، طارق النهري، نشوى مصطفى، ماجد المصري، غادة عادل، روجينا، أحمد آدم، سوسن بدر، طارق لطفي، أيتن عامر، حنان سليمان، طارق النهري، هشام ماجد، محمد عبدالرحمن، أوس أوس بأصواتهم في انتخابات نقابة المهن التمثيلية التي يتنافس عليها عدد من الفنانين، على مقعد النقيب وعضوية المجلس بانتخابات التجديد النصفي والمقامة داخل نادي النقابة.

وشارك في الانتخابات أيضًا النجم أحمد السقا، أحمد بدير، إدوارد، سهر الصايغ، ريهام عبدالغفور، فتوح أحمد، وحضر منذ الدقائق الأولى كل من، أشرف زكي، لقاء سويدان، الفنانة نهال عنبر، الفنان إيهاب فهمي وزوجته الفنانة يسرا وجيه، الفنان مجدي فكري، الفنان أشرف طلبة، أيمن عزب عضو مجلس النقابة، مجدي صبحي، سلوى عثمان، هند عاكف.

وكانت انتخابات التجديد النصفي الماضية أقيمت في شهر نوفمبر لعام 2021، وأعلنت اللجنة الانتخابية عن الـ6 أعضاء مجلس إدارة النقابة حيث حصل وقتها، منير مكرم 815 صوتاً، أيمن عزب 723 صوتاً، عزوز عادل 636 صوتاً، هشام عطوة 647 صوتاً، وائل عبدالله 628 صوتاً، أحمد سلامة 589 صوتاً.