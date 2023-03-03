الجمعة 03 مارس 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تكنولوجيا

تقرير: «هواوي» الصينية تتصدر العالم بتقنية 5G

هواوي
هواوي

تصدرت شركة هواوي الصينية العالم برؤيتها الجديدة حول تقنية 5G التي فشل العالم حتى الآن في تكرارها أو تبنيها، حسبما أفادت صحيفة آرش ديلي الآسيوية. 

وسلطت الصحيفة، الضوء على المؤتمر العالمي للجوال الذي شارك فيه أكثر من 85000 دولة، وتتضمن رؤيتين مختلفتين اختلافًا جذريًا عن المستقبل الرقمي، مشيرة إلى أن شركات الاتصالات في السوق المتقدمة في النطاق العريض للأجهزة المحمولة من الجيل الخامس على أنه تقنية استهلاكية ، ويخشى أن يقترب سوقها من التشبع.

وبحسب الصحيفة، فقد تعتبر شركة هواوي الشركة الرائدة في مجال البنية التحتية الرقمية في الصين،  أن 5G هي تقنية صناعية وتعتقد أن الاقتصاد الرقمي الجديد على وشك الانطلاق قريبًا، وقبل عامين ، كتبت وسائل الإعلام الغربية نعيًا لشركة Huawei بعد أن حرمت عقوبات إدارة ترامب الشركة التي تتخذ من Shenzhen مقراً لها من الوصول إلى التكنولوجيا الأمريكية، بما في ذلك أسرع الشرائح الجديدة التي يبلغ عرضها 7 نانومتر أو أقل.

وتابعت الصحيفة، أن هواوي التي تجاوزت مبيعاتها من هواتفها هواتف أبل لفترة وجيزة فقدت معظم أعمالها في مجال الهواتف الذكية بسبب العقوبات الامريكية، لكنها عادت إلى الظهور كأكبر مزود في العالم للبنية التحتية للاتصالات، ومصدر لتطبيقات الذكاء الاصطناعي القائمة على السحابة للتعدين والتصنيع والخدمات. الصناعات ، ومنشئ التكنولوجيا الرقمية لصناعات محددة، وخاصة السيارات.

وقال مسؤولو هواوي إنهم يتوقعون أن تتجاوز أعمال السيارات في الشركة وحدها ذروة إيرادات لأعمال الهواتف المحمولة، كما أنهم يتوقعون إيرادات كبيرة من قسم الطاقة الخضراء والذي يستخدم الخلايا الشمسية التي تدعم الذكاء الاصطناعي لتعزيز تحويل الطاقة.

وفقًا لتقديرات Huawei ، قامت أكثر من 10000 شركة صينية ببناء شبكات 5G مخصصة ، بما في ذلك أكثر من 6000 شركة تصنيع، كما يقارن ذلك بإجمالي 171 شبكة 5G خاصة خارج الصين، منها أقل من 20 مصنعًا. 

وقال أحد المتخصصين في هواوي: "هذا لأن الحكومة الصينية تدفع شركات التصنيع إلى تبني شبكات الجيل الخامس والذكاء الاصطناعي، ولم تقدم شركتا إريكسون ونوكيا  المنافسين الأوروبيين لهواوي،  أمثلة على تطبيقات 5G للأعمال في معروضاتهم.

واشار المتحدث باسم إريكسون إن الشركة ليس لديها بيانات عن عدد شبكات الجيل الخامس الخاصة التي تم إنشاؤها للشركات، واحتل معرض الشركة الصينية كامل قاعة المعارض الأولى في معرض برشلونة، في حين حشر المنافسون الرئيسيون، بما في ذلك نوكيا وإريكسون وسامسونغ وآي بي إم ، في قاعة المعرض الثانية.

ووفقاً للتقرير تعمل رقائق الجيل الأقدم 28 نانومتر على تشغيل معظم البنية التحتية الرقمية والتطبيقات الصناعية لهواوي، ويمكن للصين إنتاج تلك التطبيقات بنفسها الآن، وقامت إدارة بايدن بقطع ليس فقط Huawei بل عن الصين كلها من أحدث الرقائق ومعدات تصنيع الرقائق ، لكن Huawei لم تكسر خطوتها.

كما تضمن معرض هواوي أكثر من عشرين عرضًا لتطبيقات النطاق العريض والذكاء الاصطناعي لمجموعة واسعة من الشركات ، بما في ذلك التصنيع ، والتعدين ، والمستودعات ، والسكك الحديدية ، وإدارة الطرق ، والرعاية الصحية ، والتعليم ، والعمليات الحكومية.

الصينية رؤيتها فشل العالم تقنية فايف جي تكرارها تبنيها

رئيس التحرير

وائل لطفي

رسائل المنيا

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