مواعيد الصلاة اليوم السبت 4 مارس 2023 فى محافظات مصر

مع بداية يوم جديد يسعى المسلمين لأداء كل الصلوات الخمسة في وقتها، وخاصة مع اقتراب شهر رمضان المبارك، لذا يزداد التساؤل عن مواعيد الصلاة اليوم السبت 4 مارس 2023 في محافظات مصر عبر محرك جوجل.

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ننشر مواعيد الصلاة اليوم السبت 4 مارس 2023 في محافظات مصر



تنشر "الدستور" كافة مواقيت الصلاة اليوم السبت 4 مارس 2023، بالعاصمة القاهرة وبكل من: (الإسكندرية، ومحافظة المنصورة، ومحافظة قنا، وفي محافظة أسوان).

وفيما يلي جميع مواقيت الصلاة الخمسة اليوم في القاهرة وبعض من محافظات ومدن مصر:

مواقيت الصلاة فى محافظة القاهرة اليوم السبت 4 مارس 2023

موعد آذان الفجر 04:53 ص.

موعد آذان الظهر 12:07 ظهرًا.

موعد آذان العصر اليوم السبت 4 مارس 3:26 م.

موعد آذان المغرب 5:55 م.

موعد آذان العشاء 7:12 م.

مواقيت الصلاة اليوم السبت 4 مارس 2023 فى الإسكندرية

موعد آذان الفجر 4:53 ص.

موعد آذان الظهر اليوم السبت 4 مارس 12:12 ظهرًا.

موعد آذان العصر 3:30 م.

موعد آذان المغرب 6:00 م.

موعد آذان العشاء 7:18 م.

مواقيت الصلاة اليوم السبت 4 مارس 2023 فى المنصورة

موعد آذان الفجر اليوم السبت 4 مارس 4:52 ص.

موعد آذان الظهر 12:06 ظهرًا.

موعد آذان العصر اليوم السبت 4 مارس 3:25 م.

موعد آذان المغرب 05:54 م.

موعد آذان العشاء 7:12 م.

مواعيد الصلاة في قنا اليوم السبت 4 مارس 2023

وقت صلاة الفجر 4:48 ص.

وقت صلاة الظهر اليوم السبت 4 مارس 12:01 ظهرًا.

موعد صلاة العصر 3:22 م.

وقت صلاة المغرب اليوم السبت 4 مارس 5:52 م.

وقت صلاة العشاء 7:06 م.

مواقيت الصلاة فى أسوان اليوم السبت 4 مارس 2023