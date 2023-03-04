السبت 04 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

مواعيد الصلاة اليوم السبت 4 مارس 2023 فى محافظات مصر

مواعيد الصلاة
مواعيد الصلاة

مع بداية يوم جديد يسعى المسلمين لأداء كل الصلوات الخمسة في وقتها، وخاصة مع اقتراب شهر رمضان المبارك، لذا يزداد التساؤل عن مواعيد الصلاة اليوم السبت 4 مارس 2023 في محافظات مصر عبر محرك جوجل.

اقرأ أيضًا

موعد أذان المغرب في رمضان 2023 وعدد ساعات الصيام في 4 دول عربية

أسعار البانيه والفراخ اليوم السبت 4 مارس في بورصة الدواجن الرئيسية

 

ننشر مواعيد الصلاة اليوم السبت 4 مارس 2023 في محافظات مصر


تنشر "الدستور" كافة مواقيت الصلاة اليوم السبت 4 مارس 2023، بالعاصمة القاهرة وبكل من: (الإسكندرية، ومحافظة المنصورة، ومحافظة قنا، وفي محافظة أسوان).

وفيما يلي جميع مواقيت الصلاة الخمسة اليوم في القاهرة وبعض من محافظات ومدن مصر:

مواقيت الصلاة فى محافظة القاهرة اليوم السبت 4 مارس 2023

  • موعد آذان الفجر 04:53 ص.
  • موعد آذان الظهر 12:07 ظهرًا.
  • موعد آذان العصر اليوم السبت 4 مارس  3:26 م.
  • موعد آذان المغرب 5:55 م.
  • موعد آذان العشاء 7:12 م.

مواقيت الصلاة اليوم السبت 4 مارس 2023 فى الإسكندرية

  • موعد آذان الفجر 4:53 ص.
  • موعد آذان الظهر اليوم السبت 4 مارس  12:12 ظهرًا.
  • موعد آذان العصر 3:30 م.
  • موعد آذان المغرب 6:00 م.
  • موعد آذان العشاء 7:18 م.

مواقيت الصلاة اليوم السبت 4 مارس 2023 فى المنصورة

  • موعد آذان الفجر اليوم السبت 4 مارس  4:52 ص.
  • موعد آذان الظهر 12:06 ظهرًا.
  • موعد آذان العصر اليوم السبت 4 مارس  3:25 م.
  • موعد آذان المغرب 05:54 م.
  • موعد آذان العشاء 7:12 م.

مواعيد الصلاة في قنا اليوم السبت 4 مارس 2023

  • وقت صلاة الفجر 4:48 ص.
  • وقت صلاة الظهر اليوم السبت 4 مارس  12:01 ظهرًا.
  • موعد صلاة العصر 3:22 م.
  • وقت صلاة المغرب اليوم السبت 4 مارس  5:52 م.
  • وقت صلاة العشاء 7:06 م.

موعد ليلة النصف من شعبان 2023 وأفضل الأدعية المستحبة

«اللهم قنى شر نفسى».. أفضل الأدعية والأذكار النبوية

مواقيت الصلاة فى أسوان اليوم السبت 4 مارس 2023

  • وقت صلاة الفجر 4:47 ص.
  • موعد صلاة الظهر 12:00 ظهرًا.
  • موعد صلاة العصر اليوم السبت 4 مارس  3:22م.
  • موعد صلاة المغرب 5:52 م.
  • موعد صلاة العشاء 7:05 م.
مواعيد الصلاة اليوم مواعيد الصلاة اليوم السبت 4 مارس الصلاة اليوم الصلاة اليوم السبت ننشر مواعيد الصلاة اليوم السبت موعد أذان الفجر موعد آذان الظهر موعد آذان العصر موعد أذان المغرب موعد اذان العشاء

رئيس التحرير

وائل لطفي

رسائل المنيا

الأكثر قراءة

مرتب الدرجة الأولى بعد الزيادة 2023

أسعار البانية والفراخ اليوم السبت 4 مارس فى بورصة الدواجن الرئيسية

وسائل إعلام أمريكية تكشف تفاصيل زيارة المدعي العام الأمريكي إلى أوكرانيا

خبير تحكيمى يكشف أحقية بيراميدز فى الحصول على ركلة جزاء أمام الزمالك

بعد زيادة الحد الأدنى للأجور.. جدول المرتبات الجديد 2023

السيطرة على حريق شارع طوسون فى شبرا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

مع وزراء خارجية العشرين

صفاء النجار

الليالى العامرة.. حكايات من دار الأوبرا المصرية «1-3»

مؤمن المحمدي

صالح عبد الحى

د. محمد عفيفي

فبراير القصير المكير «2-2»

ماجد حبته

المنيا القديمة.. والجديدة

خالد حريب

حرصًا على نقابة الأطباء

محمد عبدالعزيز

أولاً.. استمعوا لآخر المتحدثين

د هند جاد

قبضة يدى.. التى لن تستطيع تجاهلها

صور

الكابتن أحمد حسن يوجه الشكر للرئيس السيسى

الرئيس السيسى يتفقد مدرسة المتفوقين بالمنيا الجديدة

الرئيس السيسى يتفقد مكتبة «حياة كريمة» داخل مركز شباب المعصرة

محطة تل أبيب

المزيد

تصعيد مخطط.. نتنياهو وأجهزة الأمن الإسرائيلية يدفعون باتجاه معاقبة السلطة الفلسطينية

كابينت «متكال»

تصريح قاسٍ.. كيف تناولت إسرائيل بيان مصر بشأن قرية «حوارة»؟