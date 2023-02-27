موعد ليلة النصف من شعبان 2023 وأفضل الأدعية المستحبة

موعد ليلة النصف من شعبان 2023، من الأسئلة الهامة التي يكثر البحث عنها عبر محركات البحث المُختلفة وشبكات التواصل الاجتماعي، كونها من أحب الليالي عند الله والتي يُقبل فيها الدعوات ويُغفر فيها الذنوب وتُقبل الأعمال الصالحة، ويكتب الله فيها لعباده الطيبين.

ويرغب الكثير معرفة موعد ليلة النصف من شعبان 2023، لما لها من أهمية كبرى عند المسلمين، حيثُ تُغفر ذنوب الجميع، عدا المشركين والمتخاصمين، كما روي عن سيدنا محمد صلّ الله عليه وسلم، في حديثه الشريف، فقال عليه الصلاة والسلام: «يَطَّلِعُ الله إِلَى خَلْقِهِ فِي لَيْلَة النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ فَيَغْفِرُ لِجَمِيعِ خَلْقِهِ إِلا لِمُشْرِكٍ أَوْ مُشَاحِنٍ».

ليلة النصف من شعبان 2023

وتستعرض «الدستور» موعد ليلة النصف من شعبان 2023، وبعضًا من الأدعية المستحبة والمستجابة في هذه ليلة النصف من شعبان كما يلي:

موعد ليلة النصف من شعبان 2023

كشفت دار الإفتاء موعد ليلة النصف من شعبان لعام 2023 ميلادية، 1444 هجرية، حيث تبدأ ليلة النصف من شهر شعبان من مغرب الإثنين 6-3-2023م وتنتهى فجر الثلاثاء 7-3-2023م.

الأدعية المستحبة ليلة النصف من شعبان 2023

ونشرت دار الإفتاء المصرية، الدعاء المستحب في ليلة النصف من شعبان، “اللَّهُمَّ يَا ذَا الْمَنِّ وَلَا يُمَنُّ عَلَيْهِ، يَا ذَا الْجَلَالِ وَالإِكْرَامِ، يَا ذَا الطَّوْلِ وَالإِنْعَامِ. لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ ظَهْرَ اللَّاجِئينَ، وَجَارَ الْمُسْتَجِيرِينَ، وَأَمَانَ الْخَائِفِينَ. اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ كَتَبْتَنِي عِنْدَكَ فِي أُمِّ الْكِتَابِ شَقِيًّا أَوْ مَحْرُومًا أَوْ مَطْرُودًا أَوْ مُقَتَّرًا عَلَيَّ فِي الرِّزْقِ، فَامْحُ اللَّهُمَّ بِفَضْلِكَ شَقَاوَتِي وَحِرْمَانِي وَطَرْدِي وَإِقْتَارَ رِزْقِي، وَأَثْبِتْنِي عِنْدَكَ فِي أُمِّ الْكِتَابِ سَعِيدًا مَرْزُوقًا مُوَفَّقًا لِلْخَيْرَاتِ، فَإِنَّكَ قُلْتَ وَقَوْلُكَ الْحَقُّ فِي كِتَابِكَ الْمُنَزَّلِ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّكَ الْمُرْسَلِ: ﴿يَمْحُو اللهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ﴾، إِلَهِي بِالتَّجَلِّي الْأَعْظَمِ فِي لَيْلَةِ النِّصْفِ مِنْ شَهْرِ شَعْبَانَ الْمُكَرَّمِ، الَّتِي يُفْرَقُ فِيهَا كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ وَيُبْرَمُ، أَنْ تَكْشِفَ عَنَّا مِنَ الْبَلَاءِ مَا نَعْلَمُ وَمَا لَا نَعْلَمُ وَمَا أَنْتَ بِهِ أَعْلَمُ، إِنَّكَ أَنْتَ الْأَعَزُّ الْأَكْرَمُ. وَصَلَّى اللهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الأُمِّيِّ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ”.