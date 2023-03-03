الجمعة 03 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

نقابة الصحفيين: دعوة الجمعية العمومية للانعقاد 17 مارس

نقابة الصحفيين
نقابة الصحفيين

يدعو مجلس نقابة الصحفيين الزملاء أعضاء الجمعية العمومية المقيدين في جدول المشتغلين، للاجتماع العادي الثاني للجمعية العمومية 17 مارس 2023، إعمالًا للمواد ذات الصلة بالقانون 76 لسنة 1970 بإنشاء نقابة الصحفيين، نظرًا لعدم اكتمال النصاب القانوني المقرر بـ50%+1 من إجمالي من لهم حق التصويت في الدعوة الأولى 3 مارس الجاري.

وتنعقد الجمعية العمومية في الدعوة الثانية بـ25% من إجمالي الأعضاء المسددين للاشتراكات، ويشتمل جدول الأعمال على:

أولًا: افتتاح الجلسة وتلاوة الاعتذارات.
ثانيًا: التصديق على محضر الجمعية العمومية السابقة.
ثالثًا: عرض تقرير مجلس النقابة.
رابعًا: التصديق على الميزانية والحساب الختامي.
خامسًا: مناقشة المسائل المقترحة من الزملاء، والمعروضة عن طريق مجلس النقابة، بشرط موافقة الجمعية العمومية على مناقشتها، ولا يجوز مناقشة غيرها.
سادسًا: إجراء الانتخابات على مقعد النقيب والتجديد النصفي لعضوية المجلس.
سابعًا: إعلان قرارات وتوصيات الجمعية العمومية.
ثامنًا: ما يُستجد من أعمال.

في حال عدم حصول أحد المتنافسين على مقعد النقيب، على الأغلبية المطلقة من الأصوات الصحيحة، تُجرى انتخابات الإعادة في الجمعية العمومية ذاتها، بين المرشحين الاثنين الأعلى أصواتًا، في اليوم التالي مباشرة- وفقًا لما جاء باللائحة- السبت 18 مارس 2023، من الثالثة وحتى السابعة مساءً.

نقابة الصحفيين الجمعية العمومية المشتغلين التصويت افتتاح الجلسة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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