الجمعة 03 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

مدارس الفن ورموز رمضان ضمن قافلة «مدارسنا بالألوان» لثقافة أحمد بهاء الدين

مدارس الفن ورموز
مدارس الفن ورموز رمضان ضمن قافلة "مدارسنا بالألوان" لثقافة أ

تقدم قافلة "مدارسنا بالألوان" العديد من الأنشطة الفنية والثقافية التي تستثمر وقت الطلاب في عمل إبداعات ثقافية وفنية، ضمن فعاليات الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة، وتأتي في ضوء التعاون بين وزارتي الثقافة والتربية والتعليم.

ينظم الفعاليات قصر ثقافة أحمد بهاء الدين بإقليم وسط الصعيد الثقافي برئاسة ضياء مكاوي، واستضافتها خلال هذا الأسبوع مدرسة خديجة بنت خويلد الابتدائية المشتركة بأسيوط.

تضمنت الفعاليات محاضرة تنمية بشرية للدكتورة شيماء كامل فؤاد بعنوان "التنمر وأنواعه وطرق مواجهته"، بجانب محاضرة للقاص عاطف العزازي بعنوان "فن المديح في العصر الإسلامي"، إلى جانب ورشة تلي لعمل نماذج من التراث الشعبي، وورشة تعليم أشغال خرز، كما أقيمت ورشة لتعليم الكروشيه، وورشة حكي لقصص اجتماعية لتنمية روح الإبداع وتحدي الظروف الصعبة وذلك في إطار دمج ذوي الهمم وتمكينهم مجتمعيًا.

بجانب ذلك أعد القصر مسابقة ثقافية، وورشة تعليم تطريز وتفصيل ورسم باترون، كما أقيمت ورشة أشغال فنية لعمل فانوس رمضان، بالإضافة إلى محاضرة فنية عن "مدارس الفن الحديث وطريقة مزج وخلط وتركيب الألوان عمليًا".

وقدم القصر ورشة للخط العربي، قدم بها للطلاب أنواع الخطوط العربية وطريقة كتابتها نظريا وعمليا، كما أقيمت ورشة فنون تشكيلية وتعليم فنون الرسم، وفي إطار دمج ذوي الهمم مجتمعيا، أقيمت ورشة لتعليم لغة الإشارة، بجانب ورش فنية للأشغال الفنية تعليم تطريز وأخرى لعمل ماكيت لمجمع أديان يشمل كنيسة بجوار مسجد، ورشة للموسيقى قدمها المايسترو نصر الدين وأخرى للفنون الشعبية للفنان خالد نصر الدين، وورشة حكي.

 

قافلة مدارسنا بالألوان فعاليات الهيئة العامة لقصور الثقافة وزارتي الثقافة والتربية والتعليم قصر ثقافة أحمد بهاء الدين إقليم وسط الصعيد الثقافي

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رسائل المنيا

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