بحث الاستغلال الأمثل لمياه محطة المعالجة الثنائية للصرف الصحى بسيوة

ناقش اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الجمعة، مقترحات الاستغلال الأمثل لمياه محطة المعالجة الثنائية لمياه الصرف الصحى بسيوة من خلال إقامة الغابة الشجرية، بدعم من وزارة التخطيط.

جاء ذلك بحضور اللواء أشرف إبراهيم السكرتير العام، والدكتور نعيم مصيلحى رئيس مركز بحوث الصحراء السابق والمهندس محمود الأمير مدير مركز التنمية المستدامة بمطروح.

حيث تقرر إسناد أعمال التنفيذ لمركز التنمية المستدامة مع أهمية تحديد أنواع الأشجار والنباتات وفق طبيعة التربة ودرجة معالجة المياه وكيفية الاستخدام والاستغلال الأمثل لمخرجات الغابة الشجرية من الأشجار والنباتات بما يفيد أهالي الواحة، كما تمت مناقشة تشغيل محطات رفع المياه الغابة من خلال الطاقة الشمسية ومحول ديزل.

ووجه المحافظ بعمل بروتوكول تعاون وتنسيق بين محافظة مطروح وشركة مياه الشرب والصرف الصحى ومركز التنمية المستدامة بمطروح والكهرباء بشأن الإسراع في أعمال تنفيذ وتشغيل الغابة الشجرية ومهام وأدوار كل جهة.